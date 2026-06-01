175 Jahre Oberösterreichische Rechtsanwaltskammer

Das 175-jährige Bestehen der Oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer wurde am 28.05.2026 mit einem Festakt in der voestalpine Stahlwelt in Linz gefeiert.

LH Mag. Thomas Stelzer: „Ein starkes Oberösterreich braucht nicht nur wirtschaftliche Stärke, sondern auch verlässliche juristische Strukturen, sprich einen starken Rechtsstaat. Die unabhängige Anwaltschaft sorgt seit 175 Jahren dafür, dass Rechtssicherheit und Vertrauen eine verlässliche Grundlage unseres Zusammenlebens sind und bleiben.“

Einen inhaltlichen Höhepunkt bildete der Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Stefan Perner unter dem Titel „Die Anwaltschaft: eine 4. Säule als Korrektiv“. Darin beleuchtete Stefan Perner die Rolle der unabhängigen Anwaltschaft als tragendes Fundament des Rechtsstaats und als wichtige freiheitssichernde Instanz, die durch Ausbildung, Fortbildung und ihre unabhängige Stimme wesentlich zum Funktionieren rechtsstaatlicher Verfahren beiträgt: „Gerade in gesellschaftspolitisch sensiblen Fragen kommt der Anwaltschaft eine besondere Verantwortung zu: Sie erhebt ihre Stimme, wenn rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt und individuelle Freiheiten geschützt werden müssen.“

Es versammelten sich zahlreiche Gäste aus Justiz, Politik und Anwaltei, um das Jubiläum einer Institution zu würdigen, die seit 175 Jahren im Dienst des Rechtsstaates steht.

Nach dem Eintreffen der Gäste und der musikalischen Einstimmung durch Herbert Pichler & Band begann das offizielle Festprogramm. Begrüßungsworte sprachen Dr. Walter Müller, Präsident der Oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer, Dr. Armenak Utudjian, Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages, sowie Mag. Thomas Stelzer, Landeshauptmann von Oberösterreich. In ihren Ansprachen betonten sie die zentrale Rolle der unabhängigen Anwaltschaft für Demokratie, Rechtssicherheit und den Schutz der Grundrechte.

Für kulturelle Akzente sorgten im weiteren Verlauf des Vormittags Herbert Pichler & Band mit musikalischen Variationen. Den Abschluss des offiziellen Festprogramms gestaltete Robert Palfrader mit einem Galaprogramm, das pointiert und humorvoll auf gesellschaftliche und rechtspolitische Themen Bezug nahm.

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