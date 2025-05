act Legal Austria und AKELA beraten bei Seed-Finanzierungsrunde von Kickscale

act Legal Austria hat den aws Gründungsfonds bei dem Einstieg in die Kickscale FlexCo beraten. Kickscale wurde im Rahmen der Transaktion von der Wirtschaftskanzlei AKELA unterstützt.

Die Transaktionsteams wurden auf der Seite von act Legal Austria von Paul Koppenwallner und auf der Seite von AKELA von Christiane Steurer und Martin Kollar geleitet.

Der aws Gründungsfonds ist ein österreichischer Venture Capital Investor mit Sitz in Wien. Er investiert, gemeinsam mit erfahrenen Co-Investoren, in vielversprechende österreichische Start-ups, von der ersten Wachstumsphase (Seed) über weitere Folgefinanzierungsrunden (Series A/B) bis zum Exit. Das Ziel des aws Gründungsfonds ist es, seine Portfoliounternehmen auf ihrem Weg in den Markt und bei ihrem nachhaltigen Wachstum partnerschaftlich und bestmöglich zu unterstützen und bei dessen Umsetzung auf Augenhöhe zu begleiten.

Kickscale FlexCo ist ein Unternehmen, das eine KI-gestützte Softwarelösung entwickelt hat, die detaillierte Einblicke in Kundengespräche ermöglicht. Dadurch sollen Gesprächsoptimierung, Marktverständnis und Zeitersparnis auf der Vertriebsseite erreicht werden.

aws Gründungsfonds beteiligt sich an Kickscale FlexCo gemeinsam mit weiteren Investoren im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Kickscale FlexCo erhält im Rahmen dieser Seed-Finanzierungsrunde einen 7-stelligen Investitionsbetrag.

Foto: beigestellt