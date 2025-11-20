AKELA begleitet Restrukturierung des Wiener Roten Kreuzes

AKELA hat das Wiener Rote Kreuz bei einer umfassenden organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen Neuaufstellung begleitet. Ziel der Restrukturierung war es, die vielfältigen Aufgabenbereiche der Organisation klarer zu strukturieren und für zukünftige Herausforderungen nachhaltig zu stärken.

Im Zuge des Projekts wurden die Teilbereiche „Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe“, „Pflege und Betreuung“ sowie „Visitas“ aus der bisherigen operativen Hauptgesellschaft – der Wiener Rotes Kreuz – Rettungs-, Krankentransport-, Pflege- und Betreuungsgesellschaft mbH – in zwei neu gegründete Gesellschaften überführt: die Wiener Rotes Kreuz Wohnen und Soziales GmbH sowie die Wiener Rotes Kreuz Pflege und Betreuung GmbH.

Die Einsatzdienste verbleiben in der übertragenden Gesellschaft, die im Zuge der Neuorganisation in Wiener Rotes Kreuz Einsatz GmbH umfirmiert wurde. Zusätzlich wurde die Grünes Kreuz – Rettung und Soziale Dienste gemeinnützige GmbH in die Wiener Rotes Kreuz Einsatz GmbH verschmolzen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir das Wiener Rote Kreuz bei diesem großen Projekt unterstützen durften. Die Restrukturierung war sehr komplex; bei der Umsetzung war auch unsere Erfahrung im Bereich der Gemeinnützigkeit entscheidend“, so die verantwortlichen Partner Christiane Steurer, Martin Kollar und Hannes Schlager.

Bei AKELA wurde das Projekt von einem multidisziplinären Team umgesetzt, bestehend aus Christiane Steurer und Martin Kollar (beide Corporate | M&A), Hannes Schlager (Real Estate) sowie Denise Retegan, Matea Pejic und Rosa Jimena Lama Mavila.

Auch das Wiener Rote Kreuz zeigt sich mit der Umsetzung hochzufrieden: „Das Wiener Rote Kreuz bedankt sich bei AKELA für die hervorragende Zusammenarbeit und perfekte Umsetzung. Strukturänderungen sind für eine große Organisation wie das Wiener Rote Kreuz eine Herausforderung – die kompetente Unterstützung durch AKELA im gesamten Prozess war von unschätzbarem Wert“, sagt Mag. Alexander Preyer, MBA, Landesgeschäftsleiter Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Wien.

Foto: beigestellt