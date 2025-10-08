AKELA berät seed + speed Ventures und Blum Ventures

Die Wiener Wirtschaftskanzlei AKELA hat seed + speed Ventures und Blum Ventures beim Einstieg in das Deep-Tech-Startup Optimuse beraten.

„Wir freuen uns sehr, dass hochrangige Venture Capital-Investoren wie seed + speed Ventures und Blum Ventures auf die Expertise von AKELA vertrauen. Das unterstreicht die starke Stellung unserer Kanzlei in diesem Marktsegment„, so die AKELA-Partner Martin Kollar und Christiane Steurer.

Neben den beiden Lead Investoren seed + speed Ventures und Blum Ventures haben sich auch die bestehenden Investoren Matterwave Ventures und aws Gründungsfonds an der Finanzierungsrunde beteiligt, in der sich Optimuse eine Startkapitalfinanzierung in Höhe von 4 Millionen Euro sichern konnte. Mit dem frischen Kapital will Optimuse die Internationalisierung und den Vertrieb ihrer KI-Lösungen für das Engineering, die Sanierung und den Betrieb von Gebäuden weiter vorantreiben.

Optimuse ist eine KI-Plattform, die Bauherren, Entwicklern und Planern frühzeitig aufzeigt, welche technischen Lösungen für Heizung, Kühlung, Lüftung und Gebäudehüllen die besten Ergebnisse in Bezug auf Kosten und Emissionen liefern – sowohl bei Neubau- als auch bei Sanierungsprojekten.

Alexander Kölpin, Geschäftsführer bei seed + speed Ventures: „Das Team von AKELA hat die Finanzierungsrunde kompetent betreut und effizient umgesetzt. Wir schätzen verlässliche Partner und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.“

Foto: beigetsellt