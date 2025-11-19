AKELA berät XARION Laser Acoustics bei Investment

AKELA hat das Wiener High-Tech-Unternehmen XARION Laser Acoustics umfassend bei der strategischen Partnerschaft mit dem US-Investor In-Q-Tel (IQT) beraten.

Das AKELA-Team, bestehend aus Michail Fouzailov (Partner, Finance) und Martin Kollar (Partner, Corporate | M&A), hat XARION umfassend bei der Strukturierung und vertraglichen Gestaltung der Transaktion begleitet, um die Interessen des Unternehmens zu wahren und die Weichen für das das weitere Wachstum zu stellen.

„Wir gratulieren dem gesamten XARION-Team zu diesem wichtigen Schritt und sind stolz, durch unsere juristische Expertise zu diesem Erfolg beitragen zu dürfen. Wir bedanken uns auch für die hervorragende Zusammenarbeit aller involvierten Parteien, insbesondere DLA Piper als Berater von IQT.“, so Michail Fouzailov. „Das strategische Investment von IQT zeigt eindrucksvoll, dass österreichische High-Tech-Unternehmen eine bedeutende Rolle auf dem Weltmarkt einnehmen und Innovationen ‚made in Austria‘ international Anerkennung und Beachtung erfahren.„, ergänzt Martin Kollar.

XARION entwickelt und vertreibt weltweit einzigartige Akustiksensoren, welche Schall und Ultraschall mittels Laser und ohne Membran messen. Sie funktionieren sowohl in Luft als auch in Flüssigkeiten und zeichnen sich durch eine hohe Bandbreite und Sensitivität aus. Durch das Investment der IQT soll die Industrialisierung dieser innovativen Technologie beschleunigt werden.

Die strategische Partnerschaft mit IQT markiert einen bedeutenden Meilenstein für XARION, das bereits mit renommierten Investoren wie der Porsche-Familie und TRUMPF Venture zusammenarbeitet und durch diese Engagements seine internationale Technologieführerschaft sichert.

Foto: beigestellt