BEIRA berät Voesalpine bei Verkauf an Kadant Inc.

Barnert Egermann Illigasch Rechtsanwälte (BEIRA) hat die voestalpine beim Verkauf der voestalpine BÖHLER Profil GmbH & Co KG an das US-amerikanische Industrieunternehmen Kadant Inc. beraten.

Das BEIRA-Transaktionsteam bestand aus Michael Barnert, Clemens Egermann, Isabella Hartung, Elisabeth Peck, Stephan Lurger, Lisa El Imshati, Lorenz Kietreiber, Jana Pachner, Anna Schmied und Sandra Handl.

Kadant Inc. ist ein Anbieter von Technologien und technischer Systeme, die Sustainable Industrial Processing® vorantreiben. (Der Verkauf muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.)

Die voestalpine BÖHLER Profil GmbH & Co KG, ein Unternehmen der High Performance Metals Division der voestalpine, liefert von Bruckbach (Niederösterreich) ausgehend Spezialprofile in unterschiedliche Industriefelder und ist darüber hinaus einer der führenden Produzenten von Profilen für Industriemesser.

Dem voestalpine-Transaktionsteam unter der Leitung von Sabine Kelmayr-Tippow gehörten auch Bianca Sima, Victoria Ranegger, Peter Angermayer und Philipp Hoheneder an.

Kadant Inc. wurde von Wolf Theiss unter der Leitung von Christian Mikosch beraten.

https://www.voestalpine.com/group/de/media/presseaussendungen/202-01-29-voestalpine-verkauft-tochtergesellschaft-bohler-profil-an-us-industrieunternehmen-kadant-inc./

Foto: © photo-simonis