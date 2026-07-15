Benedikt Kain verstärkt DSC als Rechtsanwalt

Benedikt Kain ist seit 2025 bei DSC Doralt Seist Csoklich tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Transaktionen (Mergers & Acquisitions) sowie im Bereich Glücksspielrecht.

Kain absolvierte das Studium des Wirtschaftsrechts an der Wirtschaftsuniversität Wien. Bereits vor seinem Eintritt bei DSC sammelte er Erfahrung in einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei. Im Rahmen dieser Tätigkeit absolvierte er ein Secondment in der Rechtsabteilung einer börsennotierten Aktiengesellschaft und vertiefte dabei seine Expertise im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht.

Foto: Stefan Gergely