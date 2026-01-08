Neugründung: Bernd Taucher Corporate Advisory Rechtsanwalts GmbH

Die Bernd Taucher Corporate Advisory Rechtsanwalts GmbH startet mit Jahresbeginn und Fokus auf Corporate-und M&A-Beratung

Die neue Einheit bietet Schwerpunkte in M&A-Transaktionen, Finanzierungen,

Gesellschaftsrecht, Umgründungen sowie strategischer wirtschaftsrechtlicher

Beratung für Unternehmer, Eigentümer und Investoren. International greift Bernd Taucher auf ein etabliertes Netzwerk renommierter Partnerkanzleien mit globaler Reichweite zurück.

Gründer Bernd Taucher, erfahrener M&A- und Corporate-Finance-Transaktionsanwalt: „Es wird eine moderne, unternehmerisch ausgerichtete Einheit für Corporate-, Finanzierungsund M&A-Beratung sein“.

Foto: beigestellt, Oreste Schaller