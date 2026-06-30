Österreichs Best Lawyers & Handelsblatt Ranking 2026

Das Ranking für das Handelsblatt wird jährlich vom US-Verlag Best Lawyers auf Grundlage eines unabhängigen Peer-Review-Verfahrens erstellt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Empfehlungen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die Kolleginnen und Kollegen aus ihren jeweiligen Fachgebieten bewerten.
Auf Basis dieser Bewertungen entsteht eine Übersicht der renommiertesten Juristinnen und Juristen in den einzelnen Rechtsgebieten. Anwältinnen und Anwälte, die besonders häufig empfohlen werden, ehrt Best Lawyers zusätzlich mit der Auszeichnung „Anwalt des Jahres 2026“. Eigennominierungen sind im gesamten Auswahlprozess ausgeschlossen.
Als „Anwalt des Jahres“ wurden 31 Anwälte aus 25 Kanzleien geehrt: Dr. Nikolaus Arnold, Dr. Andreas Reiner, Dr. Lukas Feiler, Dr. Mag. Christian Klausegger, Dr. Mag. Thomas Schirmer, Dr. Sonja Dürager, Dr. Robert Briem, Dr. Irene Welser, Dr. Hans Kristoferitsch, Dr. Peter Lewisch, Günther Hanslik, Dr. Mag. Claudine Vartian, Dr. Bernhard Rieder, Dr. Heinrich Kühnert, Mag. Ulrike Sehrschön, Dr. Michael Hecht, Dr. Konrad Gröller, Dr. Sieglinde Gahleitner, Mag. Andreas Schwaighofer, Dr. Wilhelm Bergthaler, Dr. Stefan Korn, Mag. Martin Niederhuber, Dr. Bernhard Müller, Dr. Friedrich Jergitsch, Mag. Martin Schiefer, Dr. Christian Herbst, Mag. Martin Ebner, Dr. Claus Schneider, Dr. Mag. Niklas J.R.M. Schmidt, Dr. Gerold Zeiler und Dr. Peter Zöchbauer.
In der Kategorie „Beste Anwälte“ ausgezeichnet u.A.:
Dr. Herbert Buzanich: Steuerrecht
Martin Spornberger: Steuerrecht
Dr. Kornelia Wittmann: Steuerrecht
Mag. Stefan Artner: Baurecht
Dr. Stephan Polster: Kartell- und Wettbewerbsrecht
Christoph Mager: Gesellschaftsrecht; Fusionen und Übernahmen
Dr. Gerhard Hermann: Gesellschaftsrecht; Fusionen und Übernahmen
Maria Doralt: Gesellschaftsrecht
Elisabeth Stichmann: Gesellschaftsrecht
Dr. Florian Khol: Gesellschaftsrecht
Dr. Manfred Ainedter: Wirtschaftsstrafrecht
Georg Krakow: Wirtschaftsstrafrecht
Dr. Philipp Maier: Arbeitsrecht
Stephan Nitzl: Arbeitsrecht
Dr. Angelika Pallwein-Prettner: Arbeitsrecht
Philipp Scheuba: Konfliktlösung
Dr. Christoph Nauer: Kapitalmarktrecht
Claudine Vartian: Kartellrecht- und Wettbewerbsrecht; Regulierung; Telekommunikationsrecht
Dr. Andreas Reiner: Internationales Schiedsverfahren
Mag. Christine Dietz: Europarecht
Dr. Mag. Astrid Ablasser-Neuhuber: Europarecht
Jasna Zwitter-Tehovnik: Bank- und Finanzrecht
Dr. Mag. Christopher Schrank: Bank- und Finanzrecht
(Aufzählung unvollständig – Alle „Beste Anwälte“ findet man online auf handelsblatt.com)
Foto: beigestellt