Österreichs Best Lawyers & Handelsblatt Ranking 2026

Das Ranking für das Handelsblatt wird jährlich vom US-Verlag Best Lawyers auf Grundlage eines unabhängigen Peer-Review-Verfahrens erstellt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Empfehlungen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die Kolleginnen und Kollegen aus ihren jeweiligen Fachgebieten bewerten.

Auf Basis dieser Bewertungen entsteht eine Übersicht der renommiertesten Juristinnen und Juristen in den einzelnen Rechtsgebieten. Anwältinnen und Anwälte, die besonders häufig empfohlen werden, ehrt Best Lawyers zusätzlich mit der Auszeichnung „Anwalt des Jahres 2026“. Eigennominierungen sind im gesamten Auswahlprozess ausgeschlossen.

Als „Anwalt des Jahres“ wurden 31 Anwälte aus 25 Kanzleien geehrt: Dr. Nikolaus Arnold, Dr. Andreas Reiner, Dr. Lukas Feiler, Dr. Mag. Christian Klausegger, Dr. Mag. Thomas Schirmer, Dr. Sonja Dürager, Dr. Robert Briem, Dr. Irene Welser, Dr. Hans Kristoferitsch, Dr. Peter Lewisch, Günther Hanslik, Dr. Mag. Claudine Vartian, Dr. Bernhard Rieder, Dr. Heinrich Kühnert, Mag. Ulrike Sehrschön, Dr. Michael Hecht, Dr. Konrad Gröller, Dr. Sieglinde Gahleitner, Mag. Andreas Schwaighofer, Dr. Wilhelm Bergthaler, Dr. Stefan Korn, Mag. Martin Niederhuber, Dr. Bernhard Müller, Dr. Friedrich Jergitsch, Mag. Martin Schiefer, Dr. Christian Herbst, Mag. Martin Ebner, Dr. Claus Schneider, Dr. Mag. Niklas J.R.M. Schmidt, Dr. Gerold Zeiler und Dr. Peter Zöchbauer.

In der Kategorie „Beste Anwälte“ ausgezeichnet u.A.:

Dr. Herbert Buzanich: Steuerrecht

Martin Spornberger: Steuerrecht

Dr. Kornelia Wittmann: Steuerrecht

Mag. Stefan Artner: Baurecht

Dr. Stephan Polster: Kartell- und Wettbewerbsrecht

Christoph Mager: Gesellschaftsrecht; Fusionen und Übernahmen

Dr. Gerhard Hermann: Gesellschaftsrecht; Fusionen und Übernahmen

Maria Doralt: Gesellschaftsrecht

Elisabeth Stichmann: Gesellschaftsrecht

Dr. Florian Khol: Gesellschaftsrecht

Dr. Manfred Ainedter: Wirtschaftsstrafrecht

Georg Krakow: Wirtschaftsstrafrecht

Dr. Philipp Maier: Arbeitsrecht

Stephan Nitzl: Arbeitsrecht

Dr. Angelika Pallwein-Prettner: Arbeitsrecht

Philipp Scheuba: Konfliktlösung

Dr. Christoph Nauer: Kapitalmarktrecht

Claudine Vartian: Kartellrecht- und Wettbewerbsrecht; Regulierung; Telekommunikationsrecht

Dr. Andreas Reiner: Internationales Schiedsverfahren

Mag. Christine Dietz: Europarecht

Dr. Mag. Astrid Ablasser-Neuhuber: Europarecht

Jasna Zwitter-Tehovnik: Bank- und Finanzrecht

Dr. Mag. Christopher Schrank: Bank- und Finanzrecht

(Aufzählung unvollständig – Alle „Beste Anwälte“ findet man online auf handelsblatt.com)

Foto: beigestellt