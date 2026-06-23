Binder Grösswang berät 4DMedical

Das Corporate/M&A-Team von Binder Grösswang hat 4DMedical Limited (ASX: 4DX) als österreichischer Local Counsel beim Abschluss einer bindenden Vereinbarung zum Erwerb, der in Wien ansässigen contextflow GmbH, begleitet.

Geleitet wurde das Binder Grösswang Team von den Corporate/M&A Partnern, Florian Khol und Christoph Schober, mit Unterstützung von Corporate/M&A Associate, Jakob Pfanner.

„Wir freuen uns, 4DMedical bei dieser grenzüberschreitenden Transaktion begleitet zu haben“, so Florian Khol. „Die Kombination aus führender KI-Kompetenz von contextflow und der innovativen Bildgebungstechnologie von 4DMedical ist ein starkes Signal für die weitere Digitalisierung der Gesundheitsversorgung in Europa.“ Christoph Schober ergänzt: „Die Transaktion unterstreicht die Attraktivität des österreichischen MedTech- und AI-Ökosystems. Unser Team konnte seine ausgewiesene Expertise in komplexen, grenzüberschreitenden M&A-Prozessen einbringen. Wir danken allen Beteiligten für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.“

Die Beratung erfolgte gemeinsam mit Gadens, einer der führenden australischen Kanzleien mit internationaler Ausrichtung.

Nach Angaben von 4DMedical unterstützt die Transaktion die weitere Expansion in Europa, da sie auf einer bewährten kommerziellen und technischen Plattform in der Region aufbaut.

contextflow ist ein Anbieter im Bereich KI-gestützter Lungenkrebsdetektion und Radiologie-Workflow-Lösungen und hat eine KI-basierte Clinical-Decision-Support-Software entwickelt, um die Erkennung und das Management von Lungenerkrankungen zu verbessern.

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