Binder Grösswang berät die Eigentümer der MiCROTEC Gruppe bei Verkauf

Binder Grösswang berät die Eigentümer der MiCROTEC Gruppe beim Verkauf an die italienische Private Equity Gruppe Clessidra

Das Team von Binder Grösswang beriet umfassend im Zuge der Transaktion, insbesondere in allen Bereichen des Gesellschafts- und Steuerrechts und bezüglich der Fusionskontrolle sowie Foreign Direct Investment. Das M&A-Lead-Team bestand aus den Partnern Florian Khol und Christoph Schober sowie Associate Julia Komatz. Weiters berieten Partner Ivo Rungg, Partnerin Christine Dietz und Rechtsanwalt Christoph Raab (beide Wettbewerbsrecht), Partnerin Regina Kröll (Foreign Direct Investment), Partner Christian Zwick und Rechtsanwältinnen Simona Chwala und Nadja Frenzke (Corporate) sowie Partner Clemens Willvonseder (Steuerrecht).

Auf Basis des am Jahresanfang unterzeichneten Anteilskauf- und Abtretungsvertrages verkaufen die Eigentümer sämtliche Anteile an der MiCROTEC Gruppe, einer der führenden Produzenten von Scannern für die weiterverarbeitende Holzindustrie. Das Closing fand Mitte April in Mailand statt.

Binder Grösswang betreut die direkte Eigentümergesellschaft sowie einen Teil der indirekten Eigentümer seit vielen Jahren regelmäßig allumfassend in verschiedenen rechtlichen Themen, insbesondere zu gesellschafts- und stiftungsrechtlichen Themenstellungen.

MiCROTEC

Das transaktionsgegenständliche Target, die MiCROTEC-Gruppe, produziert Scanner für die weiterverarbeitende Holzindustrie und ist en Technologie- und Marktführer auf dem Gebiet der intelligenten Erkennung von Holzmerkmalen zur Maximierung der Wertschöpfung und Ressourceneffizienz in der holzverarbeitenden Industrie. Dabei nutzt MiCROTEC Computertomographie und Röntgenstrahlen, um Bilder der inneren Strukturen von Holz, wie Äste, Risse und Harzgallen, zu erzeugen und eine virtuelle Qualitätsbestimmung ganzer Baumstämme in Echtzeit zu ermöglichen.

Foto: beigestellt