Binder Grösswang berät INTECO bei Übernahme

Binder Grösswang hat die INTECO Gruppe (INTECO Holding GmbH) bei der 100%-Übernahme der in Nalbach-Körprich (Saarland) ansässigen PLAKOMA GmbH Hütten- und Walzwerktechnik als österreichischer Lead Counsel umfassend beraten.

Unter der Leitung von Corporate/M&A Partnerin, Mona Graf, umfasste die Beratung insbesondere die österreichische Transaktionsstrukturierung, die rechtliche Due Diligence zu österreichischen Aspekten, die umfassende Begleitung der Vertragsverhandlungen, finanzierungs- und gesellschaftsrechtliche Fragen auf Ebene der INTECO Holding sowie die grenzüberschreitende Koordination mit den deutschen Beraterteams.

Mona Graf: „Diese Transaktion zeigt, wie sich komplementäre Stärken in Technologie, Engineering und Fertigung strategisch sinnvoll verbinden lassen. Wir freuen uns, INTECO bei einem Schritt begleitet zu haben, der nicht nur die INTECO Gruppe erweitert, sondern auch neue Perspektiven für Kunden und Mitarbeitende schafft. Die enge Zusammenarbeit mit den deutschen Teams und die effiziente Umsetzung grenzüberschreitender Workstreams waren dabei entscheidende Erfolgsfaktoren.“

Die Transaktion vereint zwei traditionsreiche Familienunternehmen der Stahlindustrie und stärkt INTECOs Position als führender Technologiepartner entlang der Prozesskette der Stahlproduktion.

In Deutschland wurde INTECO durch Eversheds Sutherland (Dr. Anderson Navid) und WTS Wirtschaftstreuhand GmbH (Dr. Klaus Dumser, Dr. Miriam Ulrich) beraten.

Foto: beigestellt, ©Gregor Wilke