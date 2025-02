Binder Grösswang berät Raiffeisen Bank bei Verkauf der Beteiligung an card complete

Binder Grösswang berät die Raiffeisen Bank International beim Verkauf der Beteiligungen an der card complete Service Bank AG an EAVISTA.

Das Binder Grösswang Transaktionsteam unter der Leitung von Partner Thomas Schirmer und Partnerin Mona Holzgruber (beide Corporate / M&A) bestand aus Partner Stephan Heckenthaler (Banking Regulatory), Rechtsanwaltsanwärter Christopher Marchel (Corporate / M&A), Rechtsanwalt David Rötzer (Banking & Finance), Rechtsanwalt Christoph Raab (Wettbewerbsrecht), Partner Clemens Willvonseder (Steuerrecht), Rechtsanwalt Dario Schmelz (Dispute Resolution), Partner Ivo Rungg (IP/IT) und Partnerin Regina Kröll (Regulatory/FDI).

Die Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m.b.H., eine Gruppengesellschaft der Raiffeisen Bank International AG, hat ihre Anteile (25,1%) an der card complete Service Bank AG mittels Kaufvertrag vom 17. Februar 2025 an die EAVISTA Beteiligungsverwaltungs GmbH verkauft. Gleichzeitig hat auch die UniCredit Bank Austria AG ihre 50,1% Anteile an EAVISTA verkauft. Die AVZ GmbH (AVZ Privatstiftung) bleibt weiterhin Aktionär. Der Vollzug des Vertrags steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

Die EAVISTA Beteiligungsverwaltungs GmbH steht im Eigentum von Arif Babayev, einem britischen Unternehmer mit über 20 Jahren Erfahrung im Banken- und Finanzdienstleistungssektor. Gemeinsam mit Nurlan Zhagiparov gründete er das in Großbritannien ansässige Zahlungsdienstleistungsunternehmen DNA Payments Limited.

Dorda beriet die UniCredit Bank Austria AG unter der Leitung von Christoph Brogyányi und Christian Ritschka. EAVISTA wurde von bpv Hügel unter der Leitung von Christoph Nauer und Thomas Lettau beraten.

Foto: beigestellt