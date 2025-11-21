Binder Grösswang: Larissa Constanze Wagner verstärkt Steuerrechtsteam

Mag. LL.M. (31), verstärkt ab dem 20. November als das steam von Binder Grösswang. Sie ist seit 2022 im Steuerrechtsteam der Kanzlei, bisher als Rechtsanwaltsanwärterin.

„Larissa bringt aufgrund ihres Werdeganges eine äußerst wertvolle Kombination aus steuerrechtlicher Expertise und ausgeprägtem wirtschaftlichem Verständnis ins Team. Mit ihrer Erfahrung in der Steuerberatung, ihrer analytischen Herangehensweise und ihrem beherzten Engagement für unsere Mandanten überzeugt sie sowohl fachlich wie auch persönlich auf höchstem Niveau.“, so Christian Wimpissinger, Partner im Steuerrechtsteam.

Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Unternehmenssteuerrecht inklusive Umgründungssteuerrecht, Internationales Steuerrecht, Besteuerung von Kapitalanlagen, Abgabenverfahren sowie Finanzstrafrecht.

„Ich freue mich sehr, unsere Mandanten künftig als Rechtsanwältin im Steuerrechtsteam zu unterstützen und passgenaue, praxistaugliche Lösungen für die vielfältigen komplexen Fragestellungen im Steuerrecht zu entwickeln.“, sagt Larissa Constanze Wagner.

Larissa Constanze Wagner war vor ihrer Tätigkeit bei Binder Grösswang mehrere Jahre in der Steuerberatung tätig und ist geprüfte Steuerberaterin (Berufsberechtigung derzeit ruhend). Sie studierte Rechtswissenschaften in Graz (Mag. iur.) und besuchte den Universitätslehrgang „Steuerrecht und Rechnungswesen“ an der Universität Wien (LL.M.).

