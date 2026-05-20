bpv Hügel berät ams OSRAM bei der Veräußerung des CMOS Bildsensoren Geschäfts

bpv Hügel berät ams OSRAM, einen Anbieter innovativer Licht- und Sensorlösungen, beim Verkauf seines CMOS-Bildsensoren (CIS) Geschäfts an die Semiconductor, ein an der US-amerikanischen Börse Nasdaq gelistetes Unternehmen.

Das bpv Hügel-Team wird gemeinsam von Michal Dobrowolski (Corporate/M&A) und Christoph Nauer (Corporate/M&A, Capital Markets) geleitet und umfasst Paul Pfeifenberger (Employment), Nicolas Wolski (Tax), Patrick Nutz-Fallheier (Corporate/M&A, Capital Markets) und Daniel Maurer (Corporate/M&A).

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich wettbewerbsrechtlicher Freigaben, und wird innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet.

Die rechtliche Beratung von ams OSRAM erfolgt gemeinsam mit Freshfields Deutschland.

Das US-Unternehmen indie Semiconductor Inc. ist auf die Entwicklung innovativer Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie und angrenzende Märkte spezialisiert.

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen.

Fotos: beigestellt