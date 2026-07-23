bpv Hügel berät bp bei Verkauf des Tankstellen- und E-Ladenetzes

bpv Hügel berät bp, zusammen mit Dentons, beim Verkauf des österreichischen Tankstellen- und E-Ladenetzes bp Retail Austria GmbH an die volenergy AG.

Das Team von bpv Hügel steht unter der Leitung von Thomas Lettau, Co-Head Corporate/M&A. Zum weiteren Deal-Team gehören die Partner Johannes Mitterecker (Corporate/M&A), Christian Schneider (Öffentliches Wirtschaftsrecht und Energierecht), Astrid Ablasser-Neuhuber (Kartellrecht), Paul Pfeifenberger (Immobilienrecht), Kornelia Wittmann (Steuerrecht) und Gerhard Fussenegger (Kartellrecht und Investitionskontrolle) sowie die Associates Filip Lukacic (Öffentliches Wirtschaftsrecht und Energierecht), Tim Pasternak, Daniel Maurer und Laurenz Kainrath (jeweils Corporate/M&A).

Das Unternehmen umfasst rund 250 Tankstellenstandorte in Österreich, die derzeit unter der Marke bp betrieben werden. Davon befinden sich etwa 115 Standorte im Eigentum des Unternehmens und werden im Rahmen eines Franchise-Modells geführt. Zum Geschäftsbereich zählen außerdem das Angebot an Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie das mit bp Österreich verbundene Flottengeschäft.

Nach Abschluss der Transaktion, die vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen für Ende 2026 erwartet wird, sollen die österreichischen Tankstellenstandorte weiterhin auf Basis einer Markenlizenzvereinbarung unter der Marke bp betrieben werden. Die volenergy AG betreibt das größte Tankstellennetz der Schweiz und ist Teil der Volare Group AG.

bpv Hügel berät bp gemeinsam mit Dentons, die als internationaler Lead Counsel unter der Leitung von Darren Acres (UK) und Thomas Schubert (Deutschland) tätig sind.

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