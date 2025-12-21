bpv Hügel berät ISS Österreich beim Erwerb von Franye

bpv Hügel hat ISS Österreich, Teil der internationalen ISS-Gruppe und heimischer Marktführer für Facility Services, beim Erwerb des österreichischen Familienunternehmens Franye beraten.

Das Unternehmen mit Schwerpunkt auf Klima- und Gebäudetechnik erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro und beschäftigt etwa 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ein Team von bpv Hügel unter der Leitung von Thomas Lettau (Partner, Co-Head Corporate/M&A) führte für ISS Österreich die Legal Due Diligence durch, unterstützte bei der Strukturierung der Transaktion und den Verhandlungen sowie der Vorbereitung der Transaktionsdokumente und beriet auch zu fusionskontrollrechtlichen Aspekten der Transaktion.

bpv Hügel begleitet ISS Österreich regelmäßig bei M&A-Transaktionen – zuletzt beim Erwerb der med-serv gmbh, einem auf infrastrukturelles Facility Management in Gesundheitseinrichtungen spezialisierten Unternehmen.

Foto: beigestellt, bpv Hügel