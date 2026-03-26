bpv Hügel mit drei neuen Rechtsanwälte aus den eigenen Reihen

Raphael Lehner, Filip Lukacic und Philipp Stengg setzen ihre Laufbahn bei bpv Hügel fort. Sie sind jeweils auf Corporate/M&A, öffentliches Wirtschaftsrecht sowie Wettbewerbs- und Kartellrecht spezialisiert.

Raphael Lehner (30), Filip Lukacic (31) und Philipp Stengg (32) starten als Rechtsanwälte bei bpv Hügel. Alle drei haben ihre fundierten Spezialkenntnisse in strategisch wichtigen Praxisbereichen bereits bei bpv Hügel erworben und sind in den Praxisgruppen Corporate/M&A, Öffentliches Wirtschaftsrecht sowie Wettbewerbs- und Kartellrecht tätig.

„Wir freuen uns sehr, drei herausragende Kollegen aus unseren eigenen Reihen in den Kreis unserer Anwälte aufnehmen zu dürfen. Ihre fachliche Kompetenz und ihr Engagement stehen exemplarisch für unsere Werte und stärken unsere Kanzlei nachhaltig“, sagt Elke Napokoj, Partnerin und Co-Head Corporate/M&A bei bpv Hügel.

Raphael Lehner LL.B (WU) LL.B (WU), ist in der Praxisgruppe Corporate/M&A tätig. Er verfügt über breite Transaktionserfahrung, die er bei bpv Hügel sowie zuvor in zweieinhalb Jahren in spezialisierten Wiener Kanzleien gesammelt hat – insbesondere in den Bereichen Corporate/M&A, Private Equity, Litigation und Immobilienrecht. Seit Oktober 2024 ist er Teil der Praxisgruppe Corporate/M&A bei bpv Hügel. Sein Studium des Wirtschaftsrechts an der Wirtschaftsuniversität Wien schloss er 2020 ab.

Mag. Filip Lukacic ist Teil der Praxisgruppe Öffentliches Wirtschaftsrecht. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Mag. iur. 2019) und war bereits während seines Studiums unter anderem als studentischer Mitarbeiter bei bpv Hügel sowie als Studienassistent am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien tätig. Nach zweijähriger Tätigkeit am Bundesverwaltungsgericht ist er seit 2022, unterbrochen durch eine neunmonatige Tätigkeit in der Regulierungsabteilung eines Strom- und Gas-Verteilernetzbetreibers, Teil des Teams von Christian F. Schneider.

Mag. Philipp Stengg LL.M., LL.M ist Teil der Praxisgruppe Wettbewerbs- und Kartellrecht. Er verfügt über umfassende Erfahrung im Fusionskontrollrecht sowie in allen Bereichen des klassischen Kartellrechtes und berät insbesondere in Kartellverfahren. Darüber hinaus beschäftigt er sich regelmäßig auch wissenschaftlich mit kartellrechtlichen Fragestellungen, insbesondere im Bereich des Kartell- und Marktmissbrauchsrechts. Berufliche Stationen führten ihn unter anderem an die JKU Linz, in das Bundeskanzleramt der Republik Österreich sowie in eine Wiener Großkanzlei, bevor er zu bpv Hügel wechselte.

Fotos. beigestellt