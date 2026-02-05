bpv Hügel und Heuking beraten bei Erwerb von Morawitz Consulting

bpv Hügel hat die deutsche Beteiligungsgesellschaft Odewald KMU und ihre Portfoliogesellschaft HiOffice Group bei der Akquisition der Morawitz Consulting GmbH rechtlich und steuerlich beraten. Das Closing der Transaktion fand Ende Jänner statt.

Unter der Federführung von Thomas Lettau beriet bpv Hügel gemeinsam mit Heuking die Käuferseite in sämtlichen rechtlichen und steuerlichen Aspekten der Transaktion. Die Beratung umfasste insbesondere die Durchführung der Legal- und Tax-Due-Diligence, die Strukturierung der Transaktion, die Vorbereitung, Verhandlung und Umsetzung der Transaktionsdokumentation sowie die Transaktionsfinanzierung.

Mit dem Erwerb von Morawitz Consulting stärkt die HiOffice Group ihre Position als ganzheitlicher Anbieter technologie- und KI-gestützter End-to-End-Lösungen im Recruitment Process Outsourcing. Die Transaktion stellt einen weiteren Schritt in der Buy-and-Build-Strategie von HighOffice dar.

Im Team von bpv Hügel: Thomas Lettau (Corporate/M&A), Nicolas Wolski (Steuerrecht), Johannes Mitterecker (Corporate/M&A), Kornelia Wittmann (Steuerrecht), Ingo Braun (Finance & Regulatory), Paul Pfeifenberger (Real Estate), Walter Niedermüller (Arbeitsrecht), Tim Pasternak (Corporate/M&A) sowie Laurenz Kainrath (Corporate/M&A).

