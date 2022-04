BRANDL TALOS berät Sportradar bei der Übernahme von Vaix.

Die von Brandl Talos beratene Sportradar Group gilt als eine der führenden globalen Anbieter von Sportdaten und -inhalten.

Brand Talos beriet bei der Übernahme der Vaix Group, einem Pionier in der Entwicklung von Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) speziell für die iGaming-Branche mit Sitz in London. Die Transaktion wurde am 6. April 2022 abgeschlossen.

Mit der KI-Technologie von Vaix erhalten iGaming-Betreiber eine personalisierte Sicht auf ihre Kunden, die ihnen hilft, ein gezielteres Erlebnis anbieten zu können. Sportradar arbeitet bereits seit zwei Jahren mit Vaix zusammen und hat dessen Technologie in sein Managed Trading Services (MTS)-Angebot integriert, eine Lösung für Handel, Risiko, Live-Quoten und Haftungsmanagement für Wettanbieter.

Das Transaktionsteam von BRANDL TALOS bestand aus Stephan Strass, Thomas Talos und Céline Dobnikar.

Fladgate LLP (Howard Watt, Alex Haffner, Maddy McAra) beriet zu Aspekten des englischen Rechts. Die Verkäuferseite wurde von Harbottle & Lewis LLP (Anthony Littner, Tom Macleod, Iona Jones) beraten.

