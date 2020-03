CERHA HEMPEL berät EnBW beim Verkauf der Beteiligung an der EVN an die WIENER STADTWERKE

CERHA HEMPEL hat den EnBW Trust e.V. („EnBW Trust“) und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG („EnBW“) beim Verkauf der vom EnBW Trust treuhändig für EnBW gehaltenen.

Beteiligung in Höhe von 28,35 % an der EVN AG beraten. Käufer des Aktienpakets ist die WIENER STADTWERKE GmbH. Zwischen den Vertragsparteien wurde Stillschweigen zu den Details des Kaufvertrags vereinbart.

Das Closing der Transaktion steht unter Genehmigungsvorbehalt der zuständigen Wettbewerbsbehörden. EVN AG mit ihrem Sitz in Maria Enzersdorf, Niederösterreich, notiert im Prime Market des Amtlichen Handels an der Wiener Börse. 51 % der EVN werden mittelbar vom Land Niederösterreich gehalten. EnBW war seit dem Jahr 2001 an der EVN beteiligt und übertrug diese Beteiligung Ende 2013 im Rahmen eines CTA-Modells treuhändig auf den EnBW Trust.

EnBW mit Sitz in Karlsruhe, Deutschland, ist ein börsennotierter Energieversorger. Mit über 21.000 Mitarbeitern ist EnBW eines der größten Energieversorgungsunternehmen in Deutschland und Europa. EnBW versorgt 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas und Wasser sowie mit Energielösungen und energiewirtschaftlichen Dienstleistungen.

Die Transaktion wurde bei EnBW Inhouse durch Syndikusrechtsanwalt Martin Düker federführend rechtlich betreut. Daneben hat Dr. Bernd-Michael Zinow, General Counsel der EnBW, die Transaktion rechtlich begleitet. Herr Düker ist auch Mitglied des Vorstands des EnBW Trust.

Das CERHA HEMPEL Beratungsteam bestand aus Albert Birkner (Managing Partner, Corporate/M&A, Takeovers), Volker Glas (Partner, Kapitalmarktrecht), Bernhard Kofler-Senoner (Partner, Kartellrecht) sowie aus Nadine Leitner, Wolfgang Sindelar, Alistair Gillespie (Associates, Corporate/M&A, Takeovers) und Michael Mayer (Counsel, Kartellrecht). Albert Birkner als mandatsführender Partner von CERHA HEMPEL für EnBW: „Der Verkauf des EVN-Anteils durch den EnBW Trust an die WIENER STADTWERKE ist eine der größten Transaktionen in Österreich im Jahr 2020. CERHA HEMPEL hat EnBW seit dem Einstieg in die EVN im Jahr 2001 in Österreich rechtlich beraten. Die erfolgreiche sowie zügige und effiziente Veräußerung des EVN-Anteils ist Ergebnis einer fachlich wie persönlich sehr guten Zusammenarbeit zwischen CERHA HEMPEL und dem hoch professionellen EnBW-Team. Wir danken EnBW für ihr jahrelanges Vertrauen in CERHA HEMPEL.“

