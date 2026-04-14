CERHA HEMPEL berät Nordwind Growth bei Investition

CERHA HEMPEL hat die NC Growth Fund I GmbH & Co. KG (Nordwind Growth) im Zusammenhang mit der strategischen Investition in ENPULSION – einem Anbieter im Bereich elektrischer Antriebssysteme für Mikro- und Nanosatelliten – beraten.

„Wir freuen uns, Nordwind Growth bei seiner ersten strategischen Investition im Space-Sektor begleitet zu haben. Die Navigation durch die komplexen Strukturen dieser PE-Transaktion stellt genau jene Art von Transaktion dar, in deren Abwicklung sich unser Team bei CERHA HEMPEL auszeichnet.“ – Dr. Martin Eichinger, Partner.

Die substanzielle Investition durch Nordwind Growth in einer EUR 22,5 Millionen Finanzierungsrunde stärkt ENPULSIONs strategisches Bestreben, seine Position im Bereich Space Mobility durch die Entwicklung integrierter Space-Mobility-Lösungen zu festigen und seine Präsenz in der US-Raumfahrtindustrie zu erweitern.

Nordwind Growth ist einer der ersten in Deutschland ansässigen Wachstumsfonds und verfügt über langjährige Erfahrung in der Skalierung und Expansion von Wachstumsunternehmen.

ENPULSION entwickelt und produziert modulare elektrische Antriebssysteme auf Basis der

FEEP-Technologie (Field-Emission Electric Propulsion) für Mikro- und Nanosatelliten. Mit über320 Systemen im Orbit und mehr als 500 kumulierten Jahren Betriebszeit zählt ENPULSION zu den weltweit führenden und meistgeflogenen Antriebsherstellern im Small-Satellite-Segment.

Das Team von CERHA HEMPEL bestand aus Martin Eichinger (Partner, Corporate/M&A),

Jakob Weber (Senior Associate, Corporate/M&A), Lela Ghoreishi (Associate, Corporate/M&A), Ana Gudadze (Associate, Corporate/M&A), Bianca Bischinger (Associate, Corporate/M&A), Wolfgang Sindelar (Senior Counsel, Employment), Alistair Gillespie (Senior Associate, Real Estate), Stefan Huber (Partner, Public Law), Armin Schwabl (Partner, Public Law), Adriana Haslinger (Associate, Public Law), Alina Alavi Kia (Senior Associate, IP/IT), Roman Heidinger (Senior Associate, IP/IT), Philipp Schaubach (Senior Associate, Antitrust/Competition) und Heinrich Depauly (Associate, Antitrust/Competition).

Foto: beigestellt