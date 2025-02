CERHA HEMPEL berät Semantic bei europäischem KI-Deal

CERHA HEMPEL hat die Gesellschafter der österreichischen Semantic Web Company GmbH sowie das Unternehmen selbst bei einer grenzüberschreitenden Transaktion mit der bulgarischen Ontotext AD beraten.

Aus dieser Verbindung ist das neu formierte Unternehmen „Graphwise“ entstanden, das vereint im Bereich semantischer Technologien und Wissensmanagement den europäischen KI-Standort nachhaltig stärkt und sich unter anderem darauf konzentriert, das sogenannte „Halluzinieren“ von Large Language Models (LLMs) zu verringern.

Semantic Web Company GmbH (Wien) ist ein Software- und Beratungsunternehmen für semantische Technologien und Wissensmanagement. Ontotext AD (Sofia) gilt als Pionier in puncto semantischer Graphdatenbanken und Knowledge-Graph-Lösungen. Gemeinsam bündeln beide Unternehmen nun ihre Kompetenzen, um Innovation und Entwicklung in Europa voranzutreiben.

„Wir freuen uns sehr, unsere Mandanten bei dieser anspruchsvollen Transaktion, die sowohl M&A-, IP- als auch KI-relevante Aspekte umfasste, umfassend unterstützt zu haben. Besonders stolz sind wir darauf, dass unser Team über fundiertes Know-how im Bereich AI verfügt und damit entscheidend zum Erfolg dieses Projekts beigetragen hat“, erläutert Mark Krenn, Partner bei CERHA HEMPEL und Lead Counsel (M&A, IP).

„Die Zusammenarbeit zwischen Semantic Web Company und Ontotext ist ein wichtiger Schritt für den europäischen KI-Sektor. Durch diese Verbindung werden Ressourcen und Kompeten-zen gebündelt, was für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Europa von großem Wert ist. Wir sind stolz, unsere Mandanten bei jedem rechtlichen Schritt auf diesem Weg begleitet zu haben“, so Heinrich Foglar-Deinhardstein, M&A und Corporate Partner.

Zum CERHA HEMPEL-Beratungsteam zählten in Wien Mark Krenn (M&A, IP), Heinrich Foglar-Deinhardstein (M&A, Corporate), Alina Alavi Kia (IP), Bernhard Lichtneger (M&A) und Lazar Georgiev (M&A) sowie in Sofia Boyko Gerginov (M&A) und Kalin Bonev (M&A).

Fotos: beigestellt, Montage