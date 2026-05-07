CHG Rechtsanwälte mit neuem Standort in Bregenz

CHG Rechtsanwälte setzt Expansion fort und eröffnet mit Mai 2026 in Kooperation mit Wolfgang Hirsch einen neuen Standort in Bregenz.

Yasmine Greber verstärkt die Kanzlei vor Ort. Neben Innsbruck, Wien, St. Johann in Tirol, Bozen und Vaduz ist die Kanzlei damit künftig auch in Vorarlberg vertreten und baut ihre Präsenz in Westösterreich weiter aus.

Mit der Eröffnung des neuen Büros wechselt Yasmine Greber von ihrer bisherigen Tätigkeit als Rechtsanwältin in Dornbirn in das Team von CHG. Sie verfügt über umfassende Erfahrung in der Beratung von Unternehmen und Privatpersonen und wird den weiteren Ausbau des Standorts am Bodensee maßgeblich vorantreiben. Yasmine Greber und Wolfgang Hirsch stehen als zentrale Ansprechpartner:innen vor Ort zur Verfügung, was eine umfassende Betreuung der Mandant:innen in der Region sicherstellt.

„Bregenz ist für uns der logische nächste Schritt in Westösterreich. Wir stärken damit unsere regionale Präsenz und rücken noch näher an unsere Mandant:innen in Vorarlberg heran“, sagt Christoph Haidlen, Partner bei CHG Rechtsanwälte.

Fotos: beigestellt