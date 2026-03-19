Christian Temmel und Christian Knauder-Sima bauen Kapitalmarktrecht bei KWR auf

Die beiden Partner Dr. Christian Temmel, MBA (53) und Dr. Christian Knauder-Sima (49) bauen ab März den Bereich Kapitalmarktrecht bei KWR auf.

„Der Eintritt von Christian Temmel und Christian Knauder-Sima ist für unsere Kanzlei eine bedeutende Entwicklung und steht im vollen Einklang mit unseren strategischen Plänen für den weiteren Ausbau unserer Kanzlei und unseres Beratungsportfolios. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, zwei so hochspezialisierte und im Markt anerkannte Experten für unsere Kanzlei als neue Partner zu gewinnen. Beide Kollegen sind für unser Unternehmen, sowohl in fachlicher, aber vor allem auch in persönlicher Hinsicht, ein perfect fit. Wir setzen damit unsere Wachstumsstrategie KWR 2035 konsequent weiter fort und freuen uns sehr, mit Christian Temmel und Christian Knauder-Sima an der weiteren Entwicklung und dem Erfolg unserer Kanzlei gemeinsam zu arbeiten.“, KWR-Partner und Speaker des Management Boards Clemens Berlakovits.

„Der Aufbau des Bereichs Kapitalmarktrecht bei KWR ist eine unglaublich spannende Aufgabe. Wir sind voller Tatendrang, um beim Aufbau der Kanzlei der Zukunft einen Beitrag leisten zu dürfen.„, so Christian Temmel.

„KWR gehört zu den führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs, weshalb es uns sehr freut, nunmehr ein Teil des Teams werden zu dürfen und den Bereich Kapitalmarktrecht zu betreuen. Damit deckt sich die Strategie „KWR 2035“, im Bereich der Full-Service-Beratung in den nächsten Jahren zu den Marktführern am österreichischen Anwaltsmarkt zu zählen, mit unseren Vorstellungen.„, sagt Christian Knauder-Sima.

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