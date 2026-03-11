Christina Wieser steigt bei KWR zur Rechtsanwältin auf

Christina Wieser, LL.M. (32) ist zur Rechtsanwältin im Construction & Real Estate Team von KWR aufgestiegen, dem sie bereits seit 2021 angehört.

Christina Wieser ist seit 2021 bei KWR im Construction- und Real-Estate-Team tätig. Nach erfolgreicher Absolvierung der Rechtsanwaltsprüfung im Jahr 2024 wurde sie 2026 zur Rechtsanwältin angelobt. Bereits während ihres Studiums sammelte sie als juristische Mitarbeiterin in einer renommierten Rechtsanwaltskanzlei wertvolle Praxiserfahrung und war als Praktikantin in mehreren namhaften Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzleien tätig. Zudem absolvierte sie im Rahmen ihres Studiums ein Auslandssemester an der Université catholique de Louvain in Belgien.

Mit Christina Wiesers Aufstieg zur Rechtsanwältin baut KWR eines der Kernkompetenzgebiete weiter aus. „Ich freue mich sehr, dass Christina Wieser unseren Mandanten und allen Kolleg:innen und Kollegen mit ihrer Expertise zu sämtlichen immobilien- und baurechtlichen Themen auch weiterhin zur Seite stehen und gemeinsam mit uns an der erfolgreichen Entwicklung von KWR weiterarbeiten wird.“, so KWR-Partner Paul Schmidinger.

„Der Aufstieg von Christina Wieser ist ein weiterer Teil in der mehr als 20 Jahre währenden Erfolgsgeschichte von KWR. Es ist dezidiertes Ziel unserer Kanzlei, unseren Juristinnen und Juristen die besten Möglichkeiten zu bieten, ihre Tätigkeit als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin bei uns fortsetzen und bis in die Partnerebene aufsteigen zu können. Ich freue mich sehr, dass Christina Wieser nun als Rechtsanwältin in unserem Team tätig ist und so zum Erfolg unserer Praxisgruppen maßgeblich beiträgt.“, KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits.

Foto: beigestellt, Gregor Wilke