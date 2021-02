Christoph Schober ist neuer Rechtsanwalt bei Binder Grösswang

Christoph Schober verstärkt seit Anfang Februar 2021 das Corporate / M&A Team rund um Partner Florian Khol.

Schon 2015 arbeitete Christoph Schober als Rechtsanwaltsanwärter bei Binder Grösswang. Im Frühjahr 2018 legte er die österreichische Rechtsanwaltsprüfung ab und absolvierte anschließend einen Master of Law and Business (MLB) an der Bucerius Law School in Hamburg, den er 2019 mit Auszeichnung abschloss. Von 2019 bis 2020 war er bei Hogan Lovells International LLP in Hamburg tätig. Mit Februar 2021 kehrte er zu Binder Grösswang nach Wien zurück.

„Ich freue mich, wieder bei Binder Grösswang tätig zu sein und bestehende sowie neue Mandanten in spannenden Projekten tatkräftig unterstützen zu dürfen“, so Schober.

Christoph Schober ist spezialisiert auf M&A-Transaktionen, Private Equity & Venture Capital Investments, Start-Ups sowie Übernahmerecht.

„Wir sind stolz, wenn bei uns ausgebildete Rechtsanwaltsanwärter im Ausland fortführende Studien absolvieren und Praxiserfahrungen sammeln, um dann als Anwälte wieder zu uns zurückkehren. Ein gut eingespieltes Team, umfassende Expertise und ständige Weiterbildung gewährleistet für unsere Mandanten höchste Qualität in der Beratung.“ sagt Florian Khol, Partner bei Binder Grösswang.

Foto:beigestellt