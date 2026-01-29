Clemens Stieger ist neuer Partner bei Eversheds Sutherland

Clemens Stieger, LL.M., wurde per 1. Jänner 2026 zum Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland in Österreich ernannt.

„Mit der Aufnahme von Clemens Stieger in den Partnerkreis setzen wir ein klares Zeichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Kanzlei. Er hat unsere M&A und gesellschaftsrechtliche Praxis in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt und überzeugt durch exzellente fachliche Kompetenz ebenso wie durch unternehmerisches Denken. Unsere Mandanten schätzen ihn als verlässlichen und strategischen Berater“, so Dr. Georg Röhsner, Managing Partner von Eversheds Sutherland in Österreich.

Der Schwerpunktvon Stieger liegt in der Beratung internationaler Mandanten bei komplexen Immobilien- und Unternehmenstransaktionen. Clemens Stieger verfügt über besondere Erfahrung bei grenzüberschreitenden Beteiligungserwerben sowie bei der rechtlichen Begleitung von Betriebsansiedlungen ausländischer Unternehmen in Österreich. Darüber hinaus berät er regelmäßig bei internationalen Restrukturierungen.

Zu seinen Mandanten zählen führende Industrie- und Gewerbeunternehmen, insbesondere aus den Bereichen Pharma und Biotechnologie sowie erneuerbare Energien, Photovoltaik und Elektrotechnik.

Foto: beigestellt