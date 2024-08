CMS berät TurboVolt GmbH bei Übernahme durch Eleport

Ein Team von CMS unter der Leitung von CMS Partner Georg Gutfleisch hat die Gründer der Turbovolt GmbH, einem in Wien ansässigen Start-up für EV-Ladeinfrastruktur mit Fokus auf die Entwicklung und den Betrieb von Schnellladenetzen in CEE und SEE, rechtlich umfassend bei ihrem Exit und der Übernahme durch Eleport, einem der führenden E-Charging Anbieter in CEE mit Sitz in Estland, begleitet.

„Wir dürfen TurboVolt bereits seit vielen Jahren zu unseren Mandanten zählen und haben das Unternehmen beim Aufbau des operativen Geschäfts und der Expansion des Geschäftsbetriebes in die CEE-Region unterstützt. Umso mehr freut es uns, dass wir TurboVolt nun auch bei diesem strategisch wichtigen Schritt begleiten konnten“, so Georg Gutfleisch, Partner bei CMS und Mitglied des Corporate Transactions Teams in Wien.

Neben Georg Gutfleisch haben auch weitere CMS Expert:innen bei der Transaktion beraten, nämlich Associates Alexandros Hantasch und Rebecca Herlitz (beide Wien), Partnerin Marija Mušec, Rechtsanwältin Ana Slovenec (beide Zagreb) und Partnerin Saša Sodja (Ljubljana). Die Käuferseite wurde von Sven Papp (Ellex Raidla Tallinn) mit Unterstützung von Thomas Kulnigg und Dominik Tyrybon (Schönherr Wien) begleitet.

Seit der Gründung verfolgt TurboVolt die Vision, den Zugang zu nachhaltigen Ladelösungen durch hochmoderne Schnellladestationen an wichtigen Standorten in Österreich und CEE zu erweitern. Nun wurde das Unternehmen von Eleport, dem größten Betreiber von Ladestationen in den baltischen Staaten, erfolgreich übernommen. Durch die strategische Übernahme von TurboVolt treibt Eleport seine Expansion in Kroatien und Slowenien voran und setzt einen entscheidenden Schritt, um das führende EV-Ladenetzwerk in CEE zu werden. Ziel ist nun der weitere Ausbau des Angebots an marktführenden Lösungen für das Hochgeschwindigkeitsladen von EVs.

„Diese Transaktion ist ein bedeutender Erfolg für TurboVolt und ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zum Ausbau einer nachhaltigen Ladeinfrastruktur“, sagt Anita Tatalovic, Mitbegründerin von TurboVolt. „Unsere Zusammenarbeit mit CMS hat maßgeblich zum Erfolg beigetragen und wir freuen uns über die neuen Möglichkeiten, die die Übernahme durch Eleport mit sich bringt.“

Foto: beigestellt