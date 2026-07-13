CMS stärkt Energierechtsteam mit Valentina Eigner

CMS baut die Energy & Climate Change Sector Group mit der kürzlich erfolgten Aufnahme von Valentina Eigner als Partnerin weiter aus.

„Die Energiewende eröffnet völlig neue Geschäftsmodelle – von Batteriespeichern über erneuerbaren Wasserstoff bis hin zu alternativen Kraftstoffen. Gleichzeitig steigt die regulatorische Komplexität. Unternehmen brauchen heute Berater:innen, die regulatorische Expertise mit Projekt- und Transaktionspraxis verbinden und die Marktmechanismen der Energiewirtschaft verstehen. Genau diese Kombination zeichnet CMS aus. Ich freue mich darauf, unsere Mandant:innen bei der Umsetzung ihrer Energie- und Dekarbonisierungsprojekte zu begleiten“, so Valentina Eigner zu ihrem Start bei CMS.

Valentina Eigner (32) ist auf Energierecht spezialisiert und berät nationale und internationale Unternehmen entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen erneuerbare Energien, Batteriespeicher, alternative Kraftstoffe sowie CO2- und Emissionsmärkte.

Sie verfügt über umfassende Erfahrung in der Strukturierung und Verhandlung komplexer Projekt- und Energiehandelsverträge insbesondere von PPAs, Batteriespeicher-Vermarktungsmodellen sowie Vertragsstrukturen für Biogas und erneuerbaren Wasserstoff. Zudem berät sie zu regulatorischen Fragestellungen im Energie- und CO2-Markt auf österreichischer und europäischer Ebene.

Thomas Hamerl, langjähriger Partner im Bereich Energiewirtschaft & Klimaschutz bei CMS Österreich, kommentiert: „Die Energiewende ist ein zentraler Wachstumstreiber für unsere Mandant:innen – und für unsere Praxis. Mit Valentina Eigner gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin, die regulatorische Tiefe mit umfassender Erfahrung in der Vertragsgestaltung verbindet. Mit ihr stärken wir unsere Position als eine der führenden Ansprechpartnerinnen im Energiemarkt weiter.“

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