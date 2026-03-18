Daniel Larcher ist neuer Partner bei ATLAS Rechtsanwälte

Dr. Daniel Larcher schließt sich der Wiener Wirtschaftskanzlei ATLAS Rechtsanwälte als Partner an. Mit dem erfahrenen Wirtschaftsrechtler gewinnt ATLAS einen Experten für öffentliches Wirtschaftsrecht sowie Unternehmens- und Arbeitsrecht mit besonderem Schwerpunkt Gesundheits(produkte)recht.

„Wir sehen eine stetige Verdichtung an regulatorischen und unternehmensrechtlichen Anforderungen – von der Lieferketten-Compliance bis hin zur Produkthaftung. Unser Anspruch ist es, diese Komplexität für unsere Mandanten praxisorientiert und rechtsübergreifend aufzulösen. Das Ziel ist nicht nur rechtssicher, sondern auch strategisch vorausschauend zu beraten – insbesondere in den dynamischen Bereichen Gesundheitswirtschaft und öffentliches Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht“, so Daniel Larcher.

Daniel Larcher ist spezialisiert auf regulatorische Fragestellungen und Prozessvertretung. Vor seinem Wechsel zu ATLAS war er bei internationalen Wirtschaftskanzleien, wie Baker McKenzie, tätig und gründete zuletzt die Boutique Kanzlei LarcherLaw. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen (zuletzt: ICLG – Digital Health 2026 und Legal 500: Life Sciences) und Referent bei Vorträgen, Workshops und Schulungen zu seinen Kerngebieten.

„Wir freuen uns, mit Daniel Larcher einen absoluten Experten gewonnen zu haben und vor allem an der Schnittstelle zum öffentlichen Recht und zum Arbeitsrecht Gesamtlösungen anbieten zu können“, so die Partner Dimitar Anadoliyski und Wolfgang Sieh.

Die Aufnahme von Daniel Larcher ist Teil der Wachstumsstrategie von ATLAS Rechtsanwälte. Ziel ist der Auf- und Ausbau ihrer Kompetenz in strategisch wichtigen Wirtschaftsrechtsbereichen, um Unternehmen noch umfassender begleiten zu können.

Foto: beigestellt, Anna Rauchenberger