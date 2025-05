Disputes-Expertin Maria Bejan neue Partnerin bei Fieldfisher

Disputes-Expertin Maria Bejan ist neue Partnerin bei Fieldfisher Österreich und verstärkt das Arbitration-Team.

Bejan bringt umfassende grenzüberschreitende Expertise im Bereich Arbitration mit und war zuvor in renommierten Wirtschaftskanzleien tätig. Zusatzausbildungen in Genf und Boston ergänzen ihr fachliches Profil. Neben ihrer österreichischen Zulassung ist Maria Bejan seit 2016 auch Mitglied der New York Bar.

Thomas Ruhm, Managing Partner von Fieldfisher Österreich, kommentiert: „Ich freue mich sehr über den Zuwachs und die Verstärkung in unserem Arbitration Team. Maria Bejan bringt nicht nur fundierte juristische Expertise und internationale Erfahrung im Bereich internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Streitbeilegung mit, sondern passt auch menschlich hervorragend zu unserer Kanzleikultur.“

Foto: beigestellt, feelimage / Matern