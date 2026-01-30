DLA Piper berät ASTA Energy Solutions AG bei erfolgreichen IPO

DLA Piper hat die ASTA Energy Solutions AG, einen Hersteller von hochwertigen kupferbasierten Lösungen für Energieübertragung und Industrie mit Sitz in Österreich, bei ihrem Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.

Das grenzüberschreitende DLA-Piper-Team und das gesamte Projekt standen unter der gemeinsamen Federführung von Partner Dr. Roland Maaß und Counsel Juliane Poss (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Partner Dr. Christian Temmel und Counsel Dr. Christian Knauder-Sima (beide Kapitalmarktrecht und Corporate, Wien) hatten die Federführung für sämtliche Fragen österreichischen Rechts. Associates Alexander Hofsepjan und Benedikt Mail (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt) unterstützten als Kernteam. Darüber hinaus war Counsel John Stone (US Securities Law, London) beteiligt.

Der Börsengang bestand aus einem Angebot von 4,54 Mio. neuen Aktien, 1,37 Mio. bestehenden Aktien aus dem Bestand der jeweils von DDr. Michael Tojner kontrollierten Aktionäre ETV Montana Holding GmbH und Makra GmbH sowie einer Mehrzuteilungsoption über 0,84 Mio. Mehrzuteilungsaktien aus dem Besitz der ETV Montana Holding GmbH, die gemeinsam mit der Makra GmbH auch zukünftig Mehrheitsaktionärin sein wird. Bei einem Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne (EUR 29,50) lag das gesamte Platzierungsvolumen bei ca. EUR 190 Mio., unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe Option. Insgesamt EUR 55 Mio. des Platzierungsvolumens war im Vorfeld des Börsengangs bereits bei Cornerstone Investoren platziert worden. Die Aktien der ASTA Energy Solutions AG werden im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse ist heute, 30. Januar 2026.

Der Börsengang bestand aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in Deutschland und Österreich sowie Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und Österreichs, einschließlich in den USA. Für die Transaktion war Berenberg als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner mandatiert; die COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF) und die Raiffeisen Bank International fungierten als Joint Bookrunners. Baader Bank war als Co-Lead Manager ohne eine Rolle als Underwriter beteiligt.

Der auf die Emittentin entfallende Bruttoemissionserlös von ca. EUR 125 Mio. unterstützt die weitere internationale Expansion des Unternehmens. Die Mittel aus der Emission sollen insbesondere den Ausbau der globalen Produktionskapazitäten, die Stärkung der Lieferketten und zusätzliche Investitionen in Recycling- und Gießereikapazitäten ermöglichen. Darüber hinaus soll die Kapitalstruktur des Unternehmens weiter gefestigt und die finanzielle Flexibilität erhöht werden.

ASTA Energy Solutions AG ist Teil der ASTA Group, mit Hauptsitz in Oed, Österreich. Das Unternehmen betreibt sechs Produktionsstandorte in Österreich, Bosnien und Herzegowina, Brasilien (zwei Standorte), China und Indien und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeitende. Die Produkte des Unternehmens kommen in modernen Energieübertragungssystemen zum Einsatz, insbesondere in Mittel- und Hochspannungstransformatoren, Industrie-Generatoren sowie zunehmend im Bereich wachsender Rechenzentrumsinfrastrukturen.

Foto: beigestellt