DLA Piper berät UBM bei Platzierung einer Grünen Hybridanleihe

Nach der erfolgreichen Platzierung einer 93 Millionen Euro Grünen Anleihe (Senior Bond) im November 2024, bei der die UBM Development AG ebenfalls von DLA Piper rechtlich begleitet wurde, konnte nun die Emission der ersten tief nachrangigen Grünen Anleihe (Hybridanleihe) über 65 Millionen Euro abgeschlossen werden.

Die Transaktion wurde auf Seite der Emittentin vom Kapitalmarktrechtsteam von DLA Piper in Österreich rund um Partner Dr. Christian Temmel, MBA, und Rechtsanwalt und Counsel Dr. Christian Knauder-Sima rechtlich begleitet und umgesetzt.

Dr. Christian Temmel, MBA, Partner und Leiter der Kapitalmarkt-Praxis bei DLA Piper in Österreich, sagt: „Die erstmalige Emission einer Grünen Hybridanleihe stellt einen bedeutenden Meilenstein für unsere Mandantin dar und unterstreicht ihr Engagement für nachhaltige Praktiken. Die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe demonstriert die Führungsrolle von UBM in der Branche und stärkt ihre Position, nachhaltig innovativ zu sein, sich an den globalen Klimazielen auszurichten und die steigende Nachfrage nach umweltbewussten Produkten zu befriedigen.“

Im Rahmen dieser Transaktion wurden 44 Prozent des bestehenden Hybridanleihevolumens von 2021 erfolgreich in die neue Struktur getauscht, womit das Hybridanleihevolumen insgesamt auf 121 Millionen Euro erhöht werden konnte.

Foto: beigestellt