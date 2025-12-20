DLA Piper berät bei Refinanzierung eines Einzelhandelsportfolios in Belgrad

DLA Piper hat die Erste Group Bank AG, die Erste Bank a.d. Novi Sad (Serbien) sowie die UniCredit Bank Serbia a.d. bei der Refinanzierung des Einzelhandelsportfolios von Atterbury, einer Gruppe südafrikanischer Investoren, und MPC Properties, einem führenden serbischen Immobilienentwickler, in Höhe von 225 Millionen Euro beraten.

Dr. Marcell M. Németh dazu: „Diese wegweisende Transaktion unterstreicht unsere Fähigkeit, komplexe grenzüberschreitende Finanzierungen erfolgreich zu begleiten. Dank der engen und nahtlosen Zusammenarbeit unserer Teams in mehreren Jurisdiktionen konnten wir erstklassige Beratung bieten und die Refinanzierung dieses bedeutenden Portfolios effizient unterstützen.“

Das Portfolio umfasst drei Einkaufszentren in Belgrad (Ušće, BEO und Mercator) und stellt die bis heute größte Immobilien-Refinanzierungstransaktion in Serbien dar.

Mit dieser Transaktion wurde nicht nur die bislang größte Immobilienfinanzierung auf dem serbischen Markt umgesetzt, sondern auch das erste Portfolio-Geschäft mit übergreifender Besicherung (cross-collateralisation), das gemeinsam von Atterbury und MPC Properties verwaltete Vermögenswerte umfasst. Unter günstigen Marktbedingungen – ein klares Signal für das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Immobilienmärkte in Mittel- und Südosteuropa – konnte eine optimierte Kapitalstruktur für die serbischen Zweckgesellschaften und deren Immobilienportfolio geschaffen werden.

Das DLA Piper Team wurde von Dr. Marcell M. Németh, LL.M., Partner und Leiter der Finance-Praxis bei DLA Piper Österreich, geleitet. Zum Team gehörten außerdem die Partner Mei Mei Wong (Finance, Projects & Restructuring, London), Lex Oosterling (Finance, Projects & Restructuring, Amsterdam) und Michael Graham (Tax, London), Legal Director Stefanie Menz (Finance, Projects & Restructuring, Amsterdam), Senior Associate Amy Franks und Associate Reece Robinson (beide Finance, Projects & Restructuring, Leeds), die Senior Associates Lukas Krenn (Tax, Wien) und Jason Carli (Tax, London) sowie Associate Cai Cherry (Litigation & Regulatory, London).

Die lokale Beratung erfolgte durch die Partner Jelisaveta Stanišić und Stojan Semiz sowie Senior Associate Tijana Trivunović (alle Banking & Finance-Praxis bei ZSP Advokati).

