DLA Piper berät IFC und die Regierung des Irak

DLA Piper hat die International Finance Corporation (IFC), ein Mitglied der Weltbankgruppe, sowie die Regierung des Irak bei der Ausschreibung des wegweisenden Public-Private-Partnership (PPP)-Projekts zur Modernisierung des internationalen Flughafens Bagdad beraten.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 800 Millionen US-Dollar ist dies das erste PPP seiner Art im irakischen Luftfahrtsektor und ein wichtiger Schritt zur Stärkung der regionalen Infrastruktur.

Dr. Jasna Zwitter-Tehovnik, LL.M., Partnerin in der Finance-Praxis bei DLA Piper Österreich und Co-Leiterin dieses Mandats: „Dieses Projekt ist ein bedeutender Meilenstein für die Modernisierung der irakischen Flughafeninfrastruktur. Es zeigt, wie fundierte rechtliche Beratung die Verbindung öffentlicher Ziele mit privatwirtschaftlicher Effizienz ermöglicht und nachhaltige Entwicklung fördert. Wir freuen uns, IFC und die Republik Irak bei der Umsetzung dieses komplexen PPP-Modells erfolgreich begleitet zu haben.“

Ziel dieses Vorhabens ist es, die Kapazität und den Betrieb des internationalen Flughafens Bagdad zu modernisieren und auszubauen, private Investitionen zu fördern, die Servicequalität zu steigern und die Position des Irak als regionales Luftfahrt-Drehkreuz zu stärken.

DLA Piper beriet IFC und die Regierung des Irak in allen Aspekten der Strukturierung, Ausschreibung und Verhandlungsprozesse des PPP unter Einhaltung internationaler Standards und Best Practices. Dazu zählten auch die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und des PPP-Vertrags. Am 5. November 2025 wurde der Zuschlag an ein Konsortium aus CAAP (Corporación América Airports) und dem lokalen Infrastrukturunternehmen Amwaj International erteilt.

Das multidisziplinäre und grenzüberschreitende Team von DLA Piper wurde von den Partnern Jasna Zwitter-Tehovnik (Wien) und Francesco Ferrari (Milano), Co-Leiter des Sektors Infrastruktur, Bau & Transport in Europa, geleitet. Sie berieten während des gesamten Strukturierungs- und Ausschreibungsprozesses, Jasna Zwitter-Tehovnik war federführend für die Erstellung des Projektvertrages verantwortlich.

Dasselbe DLA Piper Team beriet zuvor IFC und die Regierung Bulgariens bei der erfolgreichen Ausschreibung der Konzession für den Flughafen Sofia im Rahmen eines PPP-Modells (abgeschlossen 2020). Das Team unterstützte außerdem IFC und die Regierung des Libanon bei der geplanten Ausschreibung zur Sanierung, Erweiterung und zum Betrieb des internationalen Flughafens Beirut im Rahmen eines PPP-Modells (2021) sowie IFC und die Regierung Kirgisistans bei der geplanten Ausschreibung des internationalen Flughafens Manas in Bischkek unter einem PPP-Modell (2022). Diese Mandate unterstreichen die international anerkannte Expertise von DLA Piper als führende Beraterin für komplexe PPP-Projekte im Bereich der Luftfahrtinfrastruktur.

Foto: beigestellt