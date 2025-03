DLA Piper berät Marinomed beim Verkauf des Carragelose-Geschäfts

DLA Piper hat Marinomed Biotech AG beim Verkauf ihres Carragelose-Geschäfts an das französische Vertragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen Unither Pharmaceuticals beraten.

„Es war für uns fachlich und persönlich eine herausragende Erfahrung, Marinomed Biotech AG bei diesem komplexen Projekt zu begleiten. Die Transaktion zeigt, wie entscheidend erfolgreiche M&A-Prozesse für die nachhaltige Sicherung von Unternehmen sind“, so Dr. Maria Doralt, Partnerin bei DLA Piper Österreich.

„Der Verkauf unseres Carragelose-Geschäftsbereichs an Unither Pharmaceuticals ist ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Dabei wurden wir im gesamten Verkaufsprozess äußerst professionell von DLA Piper und dem erfahrenen Team rund um Dr. Maria Doralt beraten und unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass die Transaktion erfolgreich abgeschlossen werden konnte und vertiefen nun die Zusammenarbeit mit Unither, um den Geschäftsbereich zu übergeben und weiterzuentwickeln“, ergänzt Dr. Andreas Grassauer, CEO von Marinomed.

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen mit Sitz in Korneuburg notiert an der Wiener Börse.

Am 19. Dezember 2024 gaben die Aktionäre von Marinomed auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, im Oktogon im Haus am Schottentor bei DLA Piper, ihre Zustimmung für diese Transaktion. Am 14. Jänner 2025 wurde das Sanierungsverfahren von Marinomed offiziell beendet. Nunmehr erfolgte das Closing der Transaktion. Der Verkauf des Carragelose-Geschäfts an Unither Pharmaceuticals ist ein wichtiger Meilenstein für die Finanzierung der Entwicklung der Marinosolv®-Plattform sowie für die weitere Umsetzung des Sanierungsplans in den nächsten zwei Jahren.

Die Transaktion unter der Federführung von Partnerin Dr. Maria Doralt unterstreicht die fächerübergreifende Kompetenz und die Life Sciences-Kompetenz von DLA Piper am Standort Wien. Das Deal-Team umfasste die DLA Piper Partnerinnen und Partner MMag. Sabine Fehringer, LL.M. (Life Sciences / IPT), Dr. Christian Temmel (Kapitalmarktrecht / Corporate), Mag. Marc Lager, LL.M. (Kartellrecht / Investitionskontrolle), Dr. Dimitar Hristov (Steuerrecht), Mag. Stephan Nitzl (Arbeitsrecht), Counsel Dr. Christian Knauder-Sima, Senior Associate Mag. Eric Wingert (Corporate) sowie die Junior Associates Mag. Christian Scheucher (Investitionskontrolle) und Mag. Madeleine Albers (Corporate).

Foto: beigestellt