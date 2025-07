DLA Piper berät spanische Hotelgruppe Ibersol bei Markteintritt in Österreich

DLA Piper hat die spanische Hotelgruppe Ibersol bei ihrem erfolgreichen Markteintritt in Österreich und der Übernahme eines Hotels in Wien beraten.

Das Vier-Sterne-Hotel, das bis Oktober 2024 als „Quality Trend Hotel Zoo“ betrieben wurde, wird künftig unter der Marke „Ibercity“ geführt. Im Rahmen des Projekts unterstützte die internationale Wirtschaftskanzlei auch bei der Gründung der IBERCITY WIEN HOTEL COMPANY GmbH.

„Es handelte sich um eine komplexe Real Estate-Transaktion, bei der eine Reihe von Fragen zu Gewährleistung und Gebührenthemen innerhalb eines engen Zeitplans und der Beteiligung verschiedener Parteien, Sprachen und Rechtsordnungen zu prüfen waren. Wir freuen uns, Ibersol bei ihrem bedeutenden ersten Schritt in den österreichischen Markt erfolgreich unterstützt zu haben. Die Transaktion ist ein Beweis für die starke Präsenz der neu aufgestellten Immobilienrechtspraxis von DLA Piper am Standort Wien„, sagt Dr. Birgit Kraml, LL.M., Partnerin und Head of Real Estate bei DLA Piper in Österreich.

DLA Piper begleitete die spanische Hotelgruppe bei der Verhandlung des Hotelbestandvertrages sowie bei der Übernahme des Hotels in der Schönbrunner Schlossstraße in Wien. Mit Ibersol soll das seit Oktober 2024 geschlossene Hotel wieder aufgenommen und ab August 2025 als Vier-Sterne-Hotel betrieben werden. Die Immobilie umfasst etwa 6.500 Quadratmeter und verfügt über 118 Zimmer. Das Hotel wird unter der Marke „Ibercity“, die für urbane Hotels steht, geführt werden. Darüber hinaus unterstützte DLA Piper die Ibersol Group bei regulatorischen Themen rund um den Hotelbetrieb und bei der Gründung einer österreichischen Gesellschaft und der Erlangung der erforderlichen Bewilligungen.

DLA Piper hat Ibersol unter der Federführung von Partnerin und Leiterin der Immobilienrechtspraxis in Wien, Dr. Birgit Kraml, LL.M, beraten. Zum Team gehörten die Associates Mag. Magdalena Krasser und Mag. Özlem Ciftci (alle Real Estate, Wien).

Die Ibersol Group betreibt bisher sieben Ferienhotels und eine Vielzahl von Aparthotels in Spanien.