DLA Piper berät UBM bei der Emission eines EUR 75 Millionen Green Bonds

DLA Piper hat ihre langjährige Mandantin UBM Development AG bei der erfolgreichen Platzierung ihres nächsten Green Bonds im Nominale von 75 Millionen Euro rechtlich begleitet.

Dr. Christian Temmel, MBA, dazu: „Wir freuen uns, die UBM Development AG zum wiederholten Male bei einer grünen Anleiheemission erfolgreich rechtlich begleitet zu haben. Dass 100 Prozent der Mittel aus der neuen Anleihe in nachhaltige Projekte fließen, unterstreicht die konsequente ESG-Strategie der UBM und zeigt, wie Kapitalmarktinstrumente gezielt zur Förderung von Nachhaltigkeit eingesetzt werden können.“

Der gesamte Emissionserlös dieser Grünen Anleihe wird für Finanzierungen mit Nachhaltigkeitsbezug verwendet. Mit dieser Transaktion setzt das Wiener Kapitalmarktrechtsteam der globalen Wirtschaftskanzlei ihre beratende Rolle des Immobilienentwicklers fort, die bereits bei der Emission des ersten UBM Green Bonds im Juli 2023, eines weiteren Green Bonds im Oktober 2024 sowie der ersten Grünen Hybridanleihe im Mai 2025 maßgeblich war. Beim jüngsten Green Bond besonders hervorzuheben ist die hohe Akzeptanz des begleitenden Umtauschangebots für zwei frühere Anleihen aus den Jahren 2019 und 2021: Mit einer Umtauschquote von insgesamt 45 Prozent, die sich am oberen Ende der historisch bislang erzielten Werte bewegt, konnte das Rückzahlungsvolumen dieser beiden UBM-Anleihen deutlich reduziert werden.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets GmbH als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.

Die rechtliche Begleitung der Transaktion auf Seite der Emittentin erfolgte durch das erfahrene Kapitalmarktrechtsteam der Corporate-Praxis von DLA Piper in Wien unter der Leitung von Partner Dr. Christian Temmel, MBA, und Counsel Dr. Christian Knauder-Sima.

Die Raiffeisen Bank International AG und die Montega Markets GmbH wurden vom Wolf Theiss Capital Markets Team (rund um Dr. Claus Schneider, LL.M., Nikolaus Dinhof-Renezeder, LL.M., und Mag. Sebastian Prakljacic) betreut.

Fotos: beigestellt, Archiv