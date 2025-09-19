DLA Piper erweitert Litigation & Regulatory-Praxis mit Armin Kammel

DLA Piper hat Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M., MBA, zum Of Counsel ernannt. Mit rund 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Finanzmarktregulierung bringt Armin Kammel sein Wissen und strategische Beratungskompetenz in die Litigation & Regulatory-Praxis von DLA Piper ein.

Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M., MBA: „Ich freue mich, die bisherige Kooperation mit DLA Piper Österreich durch die Ernennung zum Of Counsel weiter zu vertiefen und mit meiner Expertise im Bereich Financial Services Regulatory Advisory unsere Mandantinnen und Mandanten effizient, interdisziplinär und mit viel praktischer Erfahrung zu begleiten.“

Dr. Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper in Österreich: „Mit Armin Kammel gewinnen wir einen anerkannten Finanzmarktspezialisten, dessen tiefgreifendes regulatorisches Know-how unsere Beratungskompetenz maßgeblich erweitern wird. Seine Ernennung ist ein klares Signal für unser Engagement, Mandantinnen und Mandanten auch in hochkomplexen regulatorischen Fragen exzellent zu begleiten.“

Als Of Counsel liegt sein Beratungsschwerpunkt auf zentralen Themen der internationalen Finanzmarktregulierung – von Asset Management und Investmentfonds über Bank- und Wertpapieraufsicht bis hin zur Regulierung digitaler Finanzprodukte und strategischer Unternehmensfinanzierung. Auch Fragen der Compliance, Fit & Proper-Anforderungen und Governance für Führungskräfte zählen zu seinem Portfolio. Bereits in den vergangenen eineinhalb Jahren war Armin Kammel in dieser Funktion über sein Unternehmen FS&R Excellence GmbH in Kooperation mit DLA Piper tätig und hat dabei maßgeblich zur Weiterentwicklung der regulatorischen Beratung beigetragen.

Armin Kammel ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für die Bereiche Allgemeiner Kredit, Banken und Börsen und lehrt als Professor (FH) für Bankrecht und Finanzmarktregulierung an der Lauder Business School (LBS) in Wien. Darüber hinaus ist er Visiting Professor an der Webster Vienna Private University (WVPU) sowie Ehrenprofessor und Fakultätsmitglied an der Donau-Universität Krems (DUK), wo er das LL.M./MLS-Programm „Bank- und Kapitalmarktrecht im internationalen Kontext“ konzipierte. International ist er als Gastprofessor unter anderem in den USA oder Israel tätig.

Mit akademischen Abschlüssen von renommierten Institutionen – darunter ein MBA von der California Lutheran University, ein LL.M. von der University of London sowie ein Dr. iur. und Mag. iur. von der Universität Graz – bringt Armin Kammel eine bemerkenswerte Kombination aus wissenschaftlicher Tiefe und praktischer Erfahrung in die Kanzlei ein.

Foto: beigestellt