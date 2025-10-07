DLA Piper Herbstfest: Im Zeichen von Verantwortung und Gemeinschaft

DLA Piper lud erneut zum traditionellen Herbstfest in ihre Kanzleiräumlichkeiten im Haus am Schottentor.

Dieses Jubiläum nahm die globale Wirtschaftskanzlei zum Anlass, ihr gesellschaftliches Engagement in den Mittelpunkt des Abends zu stellen. „Ein Jahrzehnt, in dem wir mit Überzeugung und Leidenschaft gesellschaftlich relevante Anliegen unterstützt haben – unentgeltlich, aber niemals umsonst“, betonte Dr. Christoph Mager. Die Pro Bono-Tätigkeit ist Ausdruck der gelebten Verantwortung der Kanzlei und wurde seit 2015 unter der Leitung von DLA Piper Partnerin Dr. Claudine Vartian erfolgreich vorangetrieben. „Unsere Pro Bono-Arbeit verdeutlicht, was uns als Kanzlei ausmacht: Verantwortung übernehmen – für die Gesellschaft, für Menschen und für Tiere„, so Vartian zu diesem bedeutenden Meilenstein.

Gastgeber Dr. Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper in Österreich, begrüßte zahlreiche Mandantinnen und Mandanten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Geschäftspartnerinnen und -partner im historischen Oktogon und blickte in seiner Eröffnungsrede nicht nur auf ein erfolgreiches Jahr zurück, sondern legte ein besonderes Augenmerk auf das zehnjährige Jubiläum der Pro Bono-Tätigkeit von DLA Piper in Österreich.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch langjährige Pro Bono-Partnerorganisationen von DLA Piper gewürdigt: Volkshilfe Österreich und VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz Österreich. Beide Organisationen gaben den Gästen persönliche Einblicke in ihre Arbeit und waren mit Informationsständen vertreten. Ein besonderes Highlight 2025 war die Auszeichnung mit dem „Wirtschaft hilft-Award 2025“, den DLA Piper gemeinsam mit VIER PFOTEN für das Projekt „Rettung von Wildtieren“ erhielt. Dank rechtlicher Unterstützung von DLA Piper konnten im vergangenen Jahr zwei Tigerbabys und drei Löwen aus prekären Verhältnissen gerettet werden.

Neben dem gesellschaftlichen Engagement hob Mager auch die positive wirtschaftliche Entwicklung der Kanzlei hervor: DLA Piper zählt laut dem jüngsten JUVE Handbuch-Anwaltsverzeichnis auch dieses Jahr wieder zu den zehn umsatzstärksten Wirtschaftskanzleien Österreichs und verzeichnet im Wiener Office das vierte Jahr in Folge ein Umsatzplus. Besonders stolz zeigte sich die Kanzlei über ihren hohen Frauenanteil in der Equity-Partnerschaft: Mit knapp 50 Prozent weiblichen Partnern setzt DLA Piper ein starkes Zeichen für Diversität und Chancengleichheit.

„Heute Abend geht es nicht nur um Zahlen und Erfolge. Es geht um Begegnung, Austausch und das, was uns als Gemeinschaft verbindet“, beendete Mager seine Rede und übergab das Wort an Dr. Claudine Vartian und Mag. Armin Redl, die über die Pro Bono-Initiativen der Kanzlei berichteten sowie an MMag. Eva Rosenberg, Direktorin von VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz Österreich und Mag. (FH) Erich Fenninger, DSA, Direktor der Volkshilfe Österreich.

Das Herbstfest 2025 war ein gelungener Abend mit inspirierenden Gesprächen, musikalischen Highlights und kulinarischen Genüssen – und ein starkes Bekenntnis zu gesellschaftlicher Verantwortung.

Foto: beigestellt