DLA Piper lädt zum Weltfrauentag zu Networking-Event „Starke Frauen, starke Zukunft“

DLA Piper lud anlässlich des Internationalen Frauentages gemeinsam mit Women in Law zu einem exklusiven Networking-Lunch ins Oktogon im Haus am Schottentor.

Die Veranstaltung bot eine Plattform für den inspirierenden Austausch zwischen erfolgreichen Frauen aus verschiedenen Branchen. Mit einem Frauenanteil von über 40 Prozent in der Equity-Partnerschaft im Wiener Büro setzt DLA Piper ein starkes Zeichen für Female Empowerment.

„Der Austausch und die gegenseitige Unterstützung sind essenziell, um Frauen in Führungspositionen zu stärken. DLA Piper setzt sich aktiv für Diversität und Chancengleichheit ein. Mit unserer Leadership Alliance for Women (LAW) wollen wir die Branche weiter zum Positiven verändern“, so Dr. Maria Doralt, Partnerin bei DLA Piper.

Im Fokus standen unter anderem die Themen „Zukunft gestalten – Welche Visionen haben wir für die kommenden Jahre?“ sowie „Erfolg und Innovation konkret – Wie setzen wir unsere Ziele um?“.

Durch die Diskussion führten die DLA Piper Partnerinnen Dr. Maria Doralt und MMag. Sabine Fehringer, LL.M. sowie die Gründerin von Women in Law, Mag. Sophie Martinetz. Mit zahlreichen Impulsen und spannenden Einblicken beleuchteten sie dieses für die Rechtsbranche und die Gesellschaft gleichermaßen bedeutsame Thema. Auch die Beiträge aus dem Publikum bereicherten den Austausch mit zukunftsweisenden Ideen. Bei kulinarischen Köstlichkeiten im stilvollen Oktogon der Kanzlei nutzten die Gäste die Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen, Best Practices auszutauschen und gemeinsam Anreize für eine gerechtere Zukunft zu setzen.

Foto: beigestellt