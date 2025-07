DLA Piper lädt zur 10. Women´s Lounge

Rund hundert Top-Managerinnen und Expertinnen aus Wirtschaft, Recht, Medien und Wissenschaft folgten am 12. Juni 2025 der Einladung von DLA Piper in das Wien Museum und nutzten die Gelegenheit, sich mit anderen weiblichen Führungspersönlichkeiten zu vernetzen und neue Impulse zu gewinnen.

Die Jubiläumsveranstaltung wurde durch die DLA Piper Partnerinnen Maria Doralt und Sabine Fehringer eröffnet, die die Bedeutung von Sichtbarkeit, Austausch und gegenseitiger Stärkung unter Frauen betonten.

„Die Women’s Lounge ermöglicht einen besonderen Rahmen für einen einzigartigen Austausch und gegenseitige Stärkung, bei dem Female Empowerment sichtbar gemacht wird. Es beeindruckt und inspiriert gleichermaßen, so viele außergewöhnliche Frauen versammelt zu sehen, die gemeinsam Zukunft gestalten„, kommentiert Maria Doralt und freut sich gemeinsam mit ihren Partnerinnen Sabine Fehringer, Claudine Vartian, Nicole Daniel, Birgit Kraml, Ekaterina Larens, Elisabeth Stichmann und Jasna Zwitter-Tehovnik über den erfolgreichen Abend mit ihren Mandantinnen, Geschäftspartnerinnen und Freunden. Die Partnerinnen sind sich darüber einig, dass mehr Frauen in Führungspositionen ein unverzichtbarer Teil einer zukunftsfähigen Wirtschaft sind.

Ein besonderes Highlight war die exklusive Führung durch das Wien Museum mit spannenden Einblicken in die Geschichte der Stadt. Einblicke in die Historie der Women´s Lounge gab es von Gastgeberin Maria Doralt. Sie leitet die DLA Piper Initiative LAW („Leadership Alliance for Women“) in Europa und sagt: „Die erste Women´s Lounge vor einem Jahrzehnt wurde von vier DLA Piper Partnerinnen veranstaltet – heute, zu unserem Jubiläum, ist ihre Zahl bereits doppelt so hoch!“ „Aktuell haben wir bei DLA Piper in Österreich eine Frauenquote in der Equity-Partnerschaft von über 40 Prozent, das ist großartig„, unterstreicht Sabine Fehringer, die gemeinsam mit Maria Doralt LAW in Österreich leitet.

Auch der Tragödie in Graz wurde an diesem Abend gedacht. Als Zeichen der Anteilnahme und der Solidarität wurde eine gemeinsame Schweigeminute in Gedenken an die verstorbenen Schülerinnen und Schüler und die Lehrkraft abgehalten, die von Magdalena Strauch, Leiterin Public and Community Affairs bei Teach for Austria eingeleitet wurde. Ihre berührenden Worte unterstrichen den Grundgedanken der Women´s Lounge der gegenseitigen Stärkung und Zusammengehörigkeit: „In herausfordernden Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, zusammenzuhalten, füreinander da zu sein und gemeinsam ein Zeichen zu setzen – besonders für Kinder und Jugendliche.“ TFA setzt sich mit seinen Fellows tagtäglich in Kindergärten und Schulen dafür ein, dass jedes Kind die Chance auf hochwertige Bildung in einem sicheren Lernraum hat. Die Organisation ist seit vielen Jahren pro bono Klientin von DLA Piper.

Einen wunderschönen Ausklang fanden die hochkarätigen Gäste bei einem Flying Dinner auf der Terrasse des Wien Museums, mit Blick über die Wiener Innenstadt – ein stilvoller Rahmen für angeregte Gespräche und neue Verbindungen.

Foto: beigestellt