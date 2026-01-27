DLA Piper Networking mit Frauen, die Branchen verändern

Unter dem Titel „Vorreiterinnen überall – Frauen, die Branchen verändern“ fand vergangene Woche ein exklusiver Networking-Abend bei DLA Piper im Haus am Schottentor statt.

In Kooperation mit dem Frauennetzwerk „Paragraphinnen“ brachte DLA-Piper engagierte Juristinnen zusammen – und spannte zugleich einen Bogen zwischen zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Welten: der Rechtsbranche und der Gastronomie. Was beide eint, ist ein tiefgreifender Wandel, getragen von Frauen, die mutig neue Perspektiven eröffnen und bestehende Strukturen hinterfragen.

Gastgeberin des Abends war Dr. Nicole Daniel, LL.M., Partnerin bei DLA Piper Österreich und Mentorin bei den Paragraphinnen. In dieser Rolle engagiert sie sich für mehr Gleichberechtigung in der Juristerei und steht exemplarisch für eine Kanzleikultur, in der Vielfalt, Förderung von Frauen und aktives Mentoring fest verankert sind. Ein ausgewogenes Genderverhältnis, insbesondere in Führungspositionen, ist ein zentraler Erfolgsfaktor für zukunftsorientierte Beratung bei DLA Piper.

Dass Frauen, die neue Wege gehen, branchenübergreifend noch immer auf Widerstände stoßen, zeigte der Höhepunkt des Abends – die Keynote von Friederike Duhme, Sommelière des Jahres 2024 und eine der profiliertesten Stimmen für alkoholfreie Spitzengetränke im deutschsprachigen Raum. In einem offenen und inspirierenden Vortrag gab sie Einblicke in ihren persönlichen Werdegang als Sommelière, sprach über strukturelle Herausforderungen einer traditionell männerdominierten Branche und darüber, wie sie sich darin erfolgreich positionieren konnte.

Nicole Daniel in ihrer Rolle als Mentorin: „Ich sehe diese Tätigkeit als spannende Möglichkeit, junge Juristinnen auf ihrem Weg zur Spitzenjuristin zu begleiten, sie zu stärken und ihnen dabei zu helfen, Chancen zu erkennen und Barrieren aktiv zu überwinden. Es ist mir ein besonderes Anliegen, sie zu ermutigen, selbstbewusst ihren eigenen Weg zu gehen“.

Im Anschluss an die Keynote waren die Gäste zu einer Verkostung ausgewählter alkoholfreier Getränke eingeladen. Das Tasting bot Raum für angeregte Gespräche, persönliche Begegnungen und branchenübergreifende Vernetzung zwischen den angehenden und den erfahrenen DLA Piper Juristinnen.

Foto: beigestellt