DLA Piper punktet im Best Lawyers & Handelsblatt Ranking 2025

DLA Piper zählt auch 2025 wieder zu den führenden Kanzleien im Ranking „Österreichs beste Anwälte“, das vom deutschen Handelsblatt in Kooperation mit dem US-Verlag Best Lawyers veröffentlicht wurde.

Bereits zum 17. Mal wurden die besten Juristinnen und Juristen des Landes ausgezeichnet und wie im Vorjahr sind erneut acht Partnerinnen und Partner aus dem Wiener Büro der internationalen Anwaltskanzlei unter den Top-Platzierten. Einige von ihnen wurden sogar in mehreren Fachbereichen empfohlen. Eine besondere Auszeichnung erhielt Georg Krakow, der zum „Anwalt des Jahres“ im Bereich Wirtschaftsstrafrecht ernannt wurde.

Seit vielen Jahren ist das Österreich-Team von DLA Piper in verschiedenen Rechtsgebieten fester Bestandteil dieser angesehenen Rangliste.

Folgende DLA Piper Partnerinnen und Partner aus dem Wiener Büro wurden 2025 in der Kategorie „Beste Anwälte“ erneut ausgezeichnet:

• Maria Doralt: Gesellschaftsrecht

• Georg Krakow: Wirtschaftsstrafrecht

• Christoph Mager: Gesellschaftsrecht; Fusionen und Übernahmen

• Stephan Nitzl: Arbeitsrecht

• Elisabeth Stichmann: Gesellschaftsrecht

• Christian Temmel: Gesellschaftsrecht; Kapitalmarktrecht; Fusionen und Übernahmen

• Claudine Vartian: Kartellrecht- und Wettbewerbsrecht; Regulierung; Telekommunikationsrecht

• Jasna Zwitter-Tehovnik: Bank- und Finanzrecht

Darüber hinaus wurde Georg Krakow zum „Anwalt des Jahres“ im Wirtschaftsstrafrecht gekürt.

Über das Best Lawyers Ranking in Kooperation mit dem Handelsblatt

Der US-amerikanische Fachverlag Best Lawyers ermittelt jedes Jahr exklusiv für das Handelsblatt die renommiertesten Anwältinnen und Anwälte in Österreich. Das Ranking basiert auf einer umfangreichen Peer-to-Peer-Umfrage, die Anwältinnen und Anwälte nach der Reputation ihrer Wettbewerber befragt. Besonders herausragende Juristinnen und Juristen werden zudem individuell als „Anwalt des Jahres“ gewürdigt.

Foto: beigestellt