DLA Piper und Falstaff feiern „Oktogon Business Club“ Auftakt mit Bundeskanzler Stocker

Der von DLA Piper und Falstaff neu gegründete „Oktogon Business Club“ feierte mit einer hochkarätig besetzten und restlos ausgebuchten Auftaktveranstaltung im Haus am Schottentor seine Premiere.

Das ikonische Oktogon – Herzstück der Kanzleiräumlichkeiten von DLA Piper und Namensgeber des neuen Business Clubs – bot den perfekten Rahmen für einen inspirierenden Austausch unter den mehr als 120 prominenten Gästen.

Höhepunkt des Events war eine Gesprächsrunde mit Bundeskanzler Dr. Christian Stocker, der zentrale wirtschaftspolitische Entwicklungen sowie die Zukunftsperspektiven des Wirtschaftsstandortes Österreich beleuchtete. Durch die spannende Diskussion führten die beiden Gastgeber Dr. Christoph Mager (Managing Partner bei DLA Piper Österreich) und Prof. Wolfgang Rosam (Herausgeber Falstaff).

Dr. Christoph Mager: „Mit dem Oktogon Business Club schaffen wir einen Raum, in dem sich Top Leader auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam Impulse für die Zukunft entwickeln können. Wir freuen uns über den starken Auftakt und das große Interesse.“

Dr. Christian Stocker ergänzt: „Gerade Unternehmerinnen und Unternehmer wissen aus der täglichen Praxis, wo Herausforderungen am Standort bestehen und wo es gezielte Verbesserungen braucht. Dieses Wissen ist eine wichtige Grundlage für eine treffsichere Wirtschafts- und Standortpolitik. Denn nur im Schulterschluss mit jenen, die investieren, Verantwortung tragen und Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen, können wir den Wirtschaftsstandort Österreich wettbewerbsfähiger und zukunftsfit aufstellen. Formate wie der Oktogon Business Club schaffen Raum für diesen Dialog und leisten damit einen wichtigen Beitrag.“

Die gemeinsame Initiative von DLA Piper und Falstaff bietet ein exklusives Forum für erfolgreiche Führungspersönlichkeiten sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Recht und Medien.

Für ein kulinarisches Highlight sorgte Lucas Pichler mit einer Präsentation ausgewählter Best of F.X. Pichler-Weine, begleitet von feinem Fingerfood und Networking.

Der einzigartige Oktogon Business Club soll auch künftig eine Bühne für zukunftsweisende Impulsvorträge herausragender Persönlichkeiten aus Wirtschaft oder Politik, für konstruktive Diskussionen sowie für erstklassige Netzwerkformate bieten – mit dem Ziel, den Dialog zwischen Wirtschaft, Recht und Gesellschaft zu stärken, neue Ideen zu fördern und nachhaltige Beziehungen zu ermöglichen.

Fotos: Stefan Feichtinger