DLA Piper und Falstaff „Oktogon Business Club“ mit Gerhard Zeiler

Der zweite Oktogon Business Club am 8. Juni 2026 im Haus am Schottentor stand ganz im Zeichen eines hochaktuellen Themas: der Bedeutung von Medienpluralität für die demokratische Entwicklung Österreichs.

Mit Gerhard Zeiler gelang es den Gastgebern, einen der profiliertesten internationalen Medienmanager für die Runde zu gewinnen, der diese Themen fundiert einordnete und wertvolle Impulse setzte.

Christoph Mager, Managing Partner von DLA Piper Österreich: „Nach dem gelungenen Auftakt mit Bundeskanzler Christian Stocker freut es uns besonders, dass auch der zweite Oktogon Business Club auf so großes Interesse gestoßen ist. Die Vielzahl an hochkarätigen Gästen und der intensive, differenzierte Austausch zeigen, wie wichtig Formate wie dieses für den persönlichen Dialog sind.“

Die Diskussion griff dabei auch die aktuellen Debatten rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf und machte deutlich: Medienpluralität ist essenziell für Meinungsvielfalt, gesellschaftlichen Diskurs und das Vertrauen in demokratische Institutionen.

Gerhard Zeiler, Präsident International bei Warner Bros. Discovery: „Ein unabhängiger ORF und eine unabhängige, starke und vielfältige Medienlandschaft ist für die Demokratie enorm wichtig. Es gehört debattiert, es gehört diskutiert, es gehören verschiedene Seiten der Medaille beleuchtet.“

Zahlreiche geladene Gäste aus Wirtschaft, Recht und Medien folgten der Einladung von DLA Piper und Falstaff, um gemeinsam über die Zukunft der Medienlandschaft zu diskutieren. Zu Gast im historischen Oktogon der globalen Wirtschaftskanzlei war diesmal Gerhard Zeiler, einer der renommiertesten internationalen Medienmanager.

Wolfgang Rosam, Herausgeber von Falstaff zum neuen Club: „Der Oktogon Business Club hat sich binnen kürzester Zeit großartig etabliert und steht für eine top qualitative Diskussionsplattform. Die nächste Veranstaltung findet am 19. Oktober 2026 mit den beiden wichtigsten Bank-Chefs Österreichs statt: Mit viel Spannung wird der Auftritt von Erste Group CEO Peter Bosek und Raiffeisen Bank International CEO Mag. Michael Höllerer erwartet!“

Fotos: beigestellt, Stefan Feichtinger