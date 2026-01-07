DLA Piper verstärkt die Praxisgruppe Steuerrecht mit Philipp Stanek

DLA Piper verstärkt die Praxisgruppe Tax am Standort Wien und ernennt Dr. Philipp Stanek, MBL, MSc (HEC) zum Partner und Head of Tax in Österreich.

Dr. Philipp Stanek: „Ich freue mich sehr, die Aufgabe als Leiter der Praxisgruppe zu übernehmen und DLA Pipers Kompetenz insbesondere im Bereich komplexer Steuerstrukturierungen und grenzüberschreitender Transaktionen an der Schnittstelle zwischen Gesellschafts- und Steuerrecht zu verstärken.“

Mit der Erweiterung des lokalen Leadership Teams durch einen erfahrenen Lateral Hire setzt die globale Wirtschaftskanzlei ein starkes Zeichen für Wachstum und den Ausbau ihrer internationalen Steuerrechts-Kompetenz. Die Ernennung trat mit 1. Jänner 2026 in Kraft.

Philipp Stanek ist Rechtsanwalt und Steuerberater mit fundierten Kenntnissen und langjähriger Praxiserfahrung im nationalen und internationalen Steuerrecht, insbesondere bei Umstrukturierungen sowie der steuerlichen Begleitung von M&A-Transaktionen. Vor seinem Wechsel zu DLA Piper war er Leiter der Praxisgruppe Tax bei Baker McKenzie in Wien und davor bei EY tätig. Er berät regelmäßig nationale und internationale Unternehmen bei grenzüberschreitenden Transaktionen, Finanzierungsstrukturen, Management-Incentive-Plänen sowie bei steuerlicher Due Diligence und komplexen Umstrukturierungen. Philipp Stanek hat sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg (Dr.iur. und MBL) sowie einen Master in Finance an der HEC Paris abgeschlossen. Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt und Steuerberater war er als Vortragender an der Universität Salzburg tätig und lehrt derzeit an der Universität Wien. Philipp Stanek ist Autor zahlreicher Beiträge in Fachzeitschriften und juristischen Kommentaren.

