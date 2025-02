DLA Piper zum 15. Mal in Folge die führende Kanzlei für M&A-Transaktionen

Mergermarket Rangliste: DLA Piper belegt das 15. Jahr in Folge den Spitzenplatz als weltweit führende Rechtsberaterin für M&A-Transaktionen.

Mergermarket, ein Datenunternehmen für M&A-Transaktionen, ermittelt jedes Jahr die Wirtschaftskanzleien, die bei Unternehmenskäufen und -verkäufen in den vergangenen zwölf Monaten führend beratend tätig waren. Insgesamt war DLA Piper (global) an über eintausend Transaktionen mit einem Gesamtwert von rund 158 Milliarden US-Dollar beteiligt.

Mag. Elisabeth Stichmann, Head of Corporate bei DLA Piper Österreich, betont: „DLA Piper ist eine starke Marke am weltweiten M&A-Markt – 15 Jahre in Folge als Marktführerin bei globalen M&A-Deals und 12 Jahre in Folge als Nummer 1 bei europäischen Transaktionen anerkannt zu werden, ist eine herausragende Leistung und unterstreicht unser Engagement, Mandantinnen und Mandanten bei komplexen und multinationalen Transaktionen mit erstklassiger Beratung zu unterstützen. Auch in Österreich sind wir trotz überwiegend vollständiger vertraulicher Transaktionen, die somit nicht Eingang in das Ranking fanden, gut in den Top 10 vertreten. Mein Dank gilt sowohl unserem großartigen Team in Wien als auch unseren Kolleginnen und Kollegen weltweit – unsere länderübergreifende Zusammenarbeit, unser Einsatz und unser innovatives Denken machen diese außergewöhnlichen Erfolge erst möglich.“

Foto: beigestellt