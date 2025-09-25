DORDA eröffnet Büro in Graz

Unter dem Motto „Klarheit in bewegten Zeiten“ öffnet DORDA seine Beratungspforten nun auch in Graz.

„In unsicheren Zeiten braucht es Clarity – und dafür steht DORDA. Mit unserem Standort in Graz möchten wir der Wirtschaft als verlässlicher Partner zur Seite stehen und sie bei den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen bestmöglich unterstützen. DORDA ist eine der größten Wirtschaftskanzleien Österreich – daher ist uns eines besonders wichtig, nah am Mandanten zu sein und dennoch ein Beratungsangebot über (Landes-)Grenzen hinweg anzubieten – regional verwurzelt, international vernetzt.“ so Tatjana Katalan.

Nach der Begrüßung von Tatjana Katalan und Eröffnungsworten von DORDA Managing Partner Martin Brodey gab Karl Hartleb, Leiter des InternationalisierungsCenter Steiermark (ICS), vor vollem Haus Einblicke zu den aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen.

„Die Wirtschaft in der Steiermark und ganz Österreich blickt in eine herausfordernde Zukunft. Unser Ziel ist es, Klarheit zu schaffen und mit unserer Expertise neue Perspektiven zu eröffnen. Wir freuen uns, unseren Mandanten in der Steiermark unsere Beratungsleistungen im breiten Spektrum unserer wirtschaftsrechtlichen Kompetenz nun auch über unser Büro in Graz anzubieten.„, so Martin Brodey

Foto: Archiv, beigestellt